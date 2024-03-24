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旅客安全焦慮蔓延 選搭「非波音」者激增

編譯徐薏茹／綜合23日電
FAA在1月份下令波音737-MAX 9停飛之後，許多旅客重訂他們的旅程。(路透)
FAA在1月份下令波音737-MAX 9停飛之後，許多旅客重訂他們的旅程。(路透)

一些旅客表示，近幾個月波音飛機出現問題的新聞令人憂慮，部分人決定避免搭乘波音飛機。

新澤西居民阿米內多勒(Leila Amineddoleh)表示：「我就是無法踏上那架飛機，即使在波音航班上受傷的的可能性以及所有這些意外的可能性很小。」

機率確實極小，航空是目前最安全的交通方式，死亡人數明顯少於機動車輛和火車，與航空相關的死傷幾乎處於前所未有的低水平。

但在發生一連串品質控制事件後，阿米內多勒偏好搭乘非波音飛機，她與其他三人告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)，儘管尚未釐清是製造、維護或其他哪些環節出了問題，關於波音的新聞令他們不安。

航空業監察團體表示，航空旅客非常擔心，許多人正詢問如何選擇非波音航班。

旅遊搜索引擎Kayak提供在航班搜索中納入或排除特定飛機型號的選項，Kayak表示自內嵌艙門脫落事件後，尋求飛機類型資訊的人數激增。

Kayak執行長哈夫納(Steve Hafner)在聲明中表示：「雖然過濾737用戶的整體比率仍然很小，但自1月阿拉斯加航空事件發生以來，篩選器使用增加。」1月使用篩選器的次數是12月的15倍，但此後已降至10倍。

Kayak和航空專家都警告，航空公司經常在最後一刻替換飛機，因此預定非波音航班的乘客最終仍有可能搭乘波音飛機，其他選項並不多，因為由空中巴士公司製造的飛機(有時候是巴西航空Embraer)是主要航空公司的其他常見飛機。

一些航空公司則完全沒有波音航班，包括精神航空(Spirit)、捷藍航空(JetBlue)；而西南航空等一些公司則營運全波音737機群。

來自休士頓的IT專案經理沃爾斯(Stephanie Walls)稱自己是一個焦慮的飛行乘客，她最近更改了即將飛往費城的航班，儘管她會祈禱、選擇靠窗座位、觀看飛行追蹤器等來降低緊張感，但她不相信波音公司已經採取足夠行動來提升其飛機的安全，「我們真的需要看到這類改變非常急迫地落實到位。」

費城 新澤西 休士頓

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