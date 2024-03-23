殺曼哈頓女屋主藏屍衣櫃 非法居住2嫌賓州落網

曼哈頓女屋主維特爾斯，遭租霸重擊致死。(取自社群媒體)

一名曼哈頓 女屋主日前於中城基普灣(Kips Bay)公寓內打掃時，遭到不明人士殺害並將屍體藏於衣櫃，兇手隨後逃離並被證實為租霸；經過逾一周追查，警方於22日在賓州 將兩名嫌犯抓獲。

根據警方消息，兩名兇嫌為19歲的特哈達(Halley Tejada)和18歲的奧斯頓(Kensly Alston)，兩人在13日將52歲的俄羅斯裔死者維特爾斯(Nadia Vitels)殺害，當時她正於公寓內打掃以迎接親友。警方表示，兩名涉案青年已在22日上午於賓州，由司法部抓逃犯小組抓獲。

據親屬透露，案發公寓位於曼哈頓東31街一棟建築的19層，維特爾斯在案發前一日入住，但她兒子梅德韋傑夫(Michael Medvedev)則在14日發現母親遺體被裝入行李袋，並被藏於衣櫃。因此，兩名兇嫌因謀殺罪行被執法人員逮捕，隨後或將押送回紐約。

調查人員認為，兩名嫌犯案發前一直在此「高檔公寓」內非法居住，並在維特爾斯入住後將其毆打致死。屍檢結果顯示，維特爾斯死於頭部鈍器傷，且有多處面部骨折，以及腦出血和兩根肋骨骨折。

家屬還說，維特爾斯上周由西班牙抵達紐約，並準備將其去世母親所有的公寓整理予朋友居住，但不料遭到陌生男女的襲擊。在她去世前，梅德韋傑夫曾連續兩日無法與其取得聯繫。

警方還表示，公寓內存在搏鬥痕跡，且兇手在案發當日曾多次拋棄垃圾，查為死者物品。紐約市 警總局探長肯尼(Joseph Kenny)也說，死者在搬入後遭遇租霸，隨後遇害。

目前，警方仍在調查兩名嫌犯如何進入此需刷卡搭乘電梯的公寓。調查還發現，兩人在犯案後，被監控攝像頭拍下駕駛者死者的凌志(Lexus)休旅車逃離，隨後經過新州到達賓州，並在當地撞毀此車。隨後，兩人曾走訪多家經銷商，試圖以1000元購買新車，但並未成功。

警方還說，在被捕前，兩人不斷地使用維特爾斯的信用卡消費。