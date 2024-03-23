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遊民危機延燒 佛羅里達、肯塔基等多州鐵腕整治

編譯周芳苑／綜合22日電
從西岸到東岸，遊民問題已成為全美危機，圖為加州聖地牙哥市政府在遊民帳篷貼上驅逐令。(路透)
從西岸到東岸，遊民問題已成為全美危機，圖為加州聖地牙哥市政府在遊民帳篷貼上驅逐令。(路透)

全美多州及許多地方政府本周紛紛採取策略因應無家可歸者危機，藉由加碼籌資解決問題、或者授權當局消除公共場所鮮明的遊民跡象。

加州，選民以些微優勢同意為無家可歸者優先提供資金一案進行投票；在芝加哥，選民以7%票數之差，拒絕政府對100萬元以上財產買賣增稅，導致每年籌集1億元造福無穩定住房居民的計畫失敗。

在佛羅里達州，州長德桑提斯(Ron DeSantis)更強硬，20日簽署法案，禁止人們在城市人行道、公園和其他公共場所紮營。

肯塔基州推動反犯罪法案也包括類似的紮營禁令，並擴大公民對入侵者動用武力的「堅守陣地」(stand your ground)權限。

全美各地積極活動，顯示對無家可歸問題憂心忡忡；赤貧者露宿街頭司空見慣，迫使政府採取行動。

根據美國住宅與都市發展部(U.S. Housing and Urban Development)最新報告，2023年全美超過65萬3000人無家可歸，較前一年增加12%。

從西岸到東岸，遊民問題已成為全美危機，圖為遊民在離白宮僅有幾個街區的人行道搭帳篷...
從西岸到東岸，遊民問題已成為全美危機，圖為遊民在離白宮僅有幾個街區的人行道搭帳篷居住。(路透)

國家無家可歸者法律中心(National Homelessness Law Center)選舉信息主任拉比諾維茨(Jesse Rabinowitz)稱，住房計畫資金嚴重不足，有些城市已投入大量資金，但40多年來資金缺口不可能一夕間彌補。

加州2018-19財年以來已對住房和無家可歸項目花費200餘億元，仍有18餘萬無家可歸者；佛州德桑提斯簽署法案後聲明，佛州不允許該州步上紐約和加州後塵，放任遊民侵犯公民或破壞生活品質。

美國最高法院可望近日確定地方政府管制遊民的規範，法官們訂4月22日聽取俄勒岡州一案例辯論，據以確定反紮營法等遊民法規的合法性。

肯塔基州眾議會的委員會批准擬議的擴大該州「堅守陣地」法，引起遊民維權者警覺；州眾議員鮑曼(Jared Bauman)說，社會有權保護自己免受犯罪份子侵害。

加州針對協助遊民挹注資金進行投票，以些微票數差距過關，但民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)宣稱是巨大勝利，授權啟動64億元的債券措施，為住房、心理健康和藥物濫用治療提供資金。紐森也支持授權地方政府打擊遊民紮營。

遊民 加州 紐森

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