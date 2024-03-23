多名槍手掃射 俄音樂廳至少60死140傷 伊斯蘭國宣稱是他們幹的

持自動步槍的槍手向音樂廳裡的民眾掃射。（路透）

就在俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)連任選舉輕鬆過關不到一周之際，莫斯科北郊「克洛庫斯音樂廳」(Crocus City Hall)22日晚間驚傳槍手闖入朝觀眾掃射，現場同時接連發生爆炸，至少60人死亡，已有超過140人受傷；恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)已透過阿瑪克通訊社(Amaq)發表聲明，宣稱犯下「克洛庫斯音樂廳」攻擊，但未說明細節。

莫斯科劇院大屠殺已有60人死亡，屍體散見各處。（路透） 槍手在劇場掃射後，接著放火。至少已造成60死亡，140人受傷。（路透）

美稍早曾警告俄 普亭認為是恫嚇

華爾街日報、紐約時報均引述美國官員報導，美方已掌握這項攻擊的情報，本月稍早曾提供給俄羅斯，傳達群眾聚集場合可能遭鎖定攻擊的秘密警告。

發布於社群平台Telegram的目擊影片顯示，音樂廳大廳有數名槍手，某些民眾倒臥於血泊之中。俄羅斯媒體指出，音樂廳遭受攻擊後起火，火燄與黑煙瀰漫空中，音樂廳屋頂部分坍塌。音樂廳有數千座位，這場俄羅斯老牌樂團「野餐」(Picnic)的搖滾音樂會門票全數賣完。

今年3月7日，美國駐莫斯科大使館對美國公民 發布秘密警告，呼籲盡量避免出入莫斯科的音樂會活動。警告內容指出：「大使館現正密切關注極端主義份子即將對莫斯科大型活會發動攻擊的情報，其中包括音樂會，美國公民未來48小時應該避免參加大規模集會。」當時美國國務院並不願提供進一步訊息。

俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)本周報導，普亭形容美國關於可能發生恐攻的警告是「挑釁」(provocative)言論，「類似直接了當的脅迫，意圖恫嚇、擾亂我們的社會」。

官員指出，美國長期以來遵循「警告義務」(duty to warn)政策，對於面臨潛在致命威脅的外國政府發出警告，這次對莫斯科提出警告，符合美方一貫立場。

官員表示，美方研判掌握情資屬於「可付諸行動」(actionable)，因此趁早通報俄羅斯政府主管機關，好讓俄方有充足時間為恐攻先行因應。

一名美國官員說，從去年11月起就陸續接到伊斯蘭國可算攻擊俄羅斯的相關情報。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)宣布周末期間所有音樂會及大規模群眾活動一律取消。