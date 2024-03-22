我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

脊髓傷患大腦植入Neuralink晶片 可操控電腦游標下棋、打電動

編譯陳韻涵／綜合21日電
首位植入Neuralink大腦晶片的29歲脊髓傷患阿爾博(右)可用意念操控電腦游標下棋和玩遊戲，同時講話分享他使用Neuralink大腦晶片的感受。(截圖自Neuralink的X平台帳號)
首位植入Neuralink大腦晶片的29歲脊髓傷患阿爾博(右)可用意念操控電腦游標下棋和玩遊戲，同時講話分享他使用Neuralink大腦晶片的感受。(截圖自Neuralink的X平台帳號)

科技巨擘馬斯克(Elon Musk)旗下神經科學新創公司「Neuralink」20日公布一段影片，顯示首位植入Neuralink大腦晶片的29歲脊髓傷患阿爾博(Noland Arbaugh)可用意念操控電腦游標下棋和玩遊戲，同時說話分享他使用Neuralink大腦晶片的感受。

馬斯克20日透過前身為「推特」(Twitter)的「X平台」發布一段九分鐘的影片，顯示2016年6月因潛水意外導致雙肩以下癱瘓的阿爾博，2024年1月接受晶片植入手術並經過練習，可透過意念操控電腦游標下棋、打電玩「文明帝國六」(Civilization VI)。

阿爾博表示，植入Neuralink晶片「已改變我的人生」，「手術簡單且過程順利」，術後一天便出院。

馬斯克1月僅宣布首位患者接受Neuralink大腦晶片移植，恢復狀況良好。

阿爾博出院後便開始學習使用Neuralink的大腦晶片，訓練自己透過意念移動游標，「期間雖然遭遇一些問題」，但熟能生巧，現在只要盯著螢幕，游標就會有反應。

阿爾博表示，他曾經整晚都在打電動，但經過八小時後，Neuralink的電池沒電了，必須重新充電才能繼續玩。

Neuralink採無線充電，充電設備透過類似頭髮的電極連接植入頭骨的小晶片；Neuralink曾展示實驗猴站在充電線圈下方，為植入的晶片充電；至於為大腦植入晶片電池充電的一大挑戰是，確保溫度不會顯著提升。

華爾街日報報導，用意念移動電腦游標並非人機介面技術的重大進展，大腦晶片2004年首次移植人腦，協助癱瘓人士用意念移動游標，但當時的晶片必須透過大腦外的裝置傳輸數據，且需穿刺皮膚。

Neuralink的裝置透過無線傳輸，可在家中和實驗室外的環境使用。

Neuralink影片的另一大亮點是，阿爾博可以多工處理，只見他一邊下棋，一邊分享他植入晶片的經歷，而之前的人機介面需要特別專注單一任務。

晶片 馬斯克 華爾街

上一則

從皮膚診斷帕金森氏症 準確率93%

下一則

川普2月競選募款僅千萬元 拜登團隊嘲：你出局了

延伸閱讀

馬斯克Neuralink首例病患 可用意念網路下棋、玩遊戲

馬斯克Neuralink首例病患 可用意念網路下棋、玩遊戲
與川普聚餐 馬斯克：沒談錢、沒有表態支持

與川普聚餐 馬斯克：沒談錢、沒有表態支持
與川普聚餐 馬斯克：沒談錢、沒有表態支持

與川普聚餐 馬斯克：沒談錢、沒有表態支持
服用K他命治憂鬱症 馬斯克：對特斯拉投資人有益

服用K他命治憂鬱症 馬斯克：對特斯拉投資人有益

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域