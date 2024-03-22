脊髓傷患大腦植入Neuralink晶片 可操控電腦游標下棋、打電動

首位植入Neuralink大腦晶片的29歲脊髓傷患阿爾博(右)可用意念操控電腦游標下棋和玩遊戲，同時講話分享他使用Neuralink大腦晶片的感受。(截圖自Neuralink的X平台帳號)

科技巨擘馬斯克 (Elon Musk)旗下神經科學新創公司「Neuralink」20日公布一段影片，顯示首位植入Neuralink大腦晶片 的29歲脊髓傷患阿爾博(Noland Arbaugh)可用意念操控電腦游標下棋和玩遊戲，同時說話分享他使用Neuralink大腦晶片的感受。

馬斯克20日透過前身為「推特」(Twitter)的「X平台」發布一段九分鐘的影片，顯示2016年6月因潛水意外導致雙肩以下癱瘓的阿爾博，2024年1月接受晶片植入手術並經過練習，可透過意念操控電腦游標下棋、打電玩「文明帝國六」(Civilization VI)。

阿爾博表示，植入Neuralink晶片「已改變我的人生」，「手術簡單且過程順利」，術後一天便出院。

馬斯克1月僅宣布首位患者接受Neuralink大腦晶片移植，恢復狀況良好。

阿爾博出院後便開始學習使用Neuralink的大腦晶片，訓練自己透過意念移動游標，「期間雖然遭遇一些問題」，但熟能生巧，現在只要盯著螢幕，游標就會有反應。

阿爾博表示，他曾經整晚都在打電動，但經過八小時後，Neuralink的電池沒電了，必須重新充電才能繼續玩。

Neuralink採無線充電，充電設備透過類似頭髮的電極連接植入頭骨的小晶片；Neuralink曾展示實驗猴站在充電線圈下方，為植入的晶片充電；至於為大腦植入晶片電池充電的一大挑戰是，確保溫度不會顯著提升。

華爾街 日報報導，用意念移動電腦游標並非人機介面技術的重大進展，大腦晶片2004年首次移植人腦，協助癱瘓人士用意念移動游標，但當時的晶片必須透過大腦外的裝置傳輸數據，且需穿刺皮膚。

Neuralink的裝置透過無線傳輸，可在家中和實驗室外的環境使用。

Neuralink影片的另一大亮點是，阿爾博可以多工處理，只見他一邊下棋，一邊分享他植入晶片的經歷，而之前的人機介面需要特別專注單一任務。