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從皮膚診斷帕金森氏症 準確率93%

記者張聲肇／綜合報導

華爾街日報報導，醫生通常根據「症狀」來判斷患者是否罹患帕金森氏症，失智症的前兆，現在從皮膚就可診斷是否罹患帕金森氏症，且準確率高達93%。

報導指出，59歲的黛比‧魯卡斯(Debi Lucas)手臂會顫抖，走路時兩腳冰冷，喝咖啡時，還會嘴唇跌碰到咖啡桌上，神經科醫師克倫威爾(Jason Crowell)不太敢確定，就從她腳踝、膝蓋和肩部抽取樣本化驗，看看是否含不正常的蛋白質。

結果確認，她的皮膚含有帕金森病患者神經細胞同樣的不正常的蛋白質。肯塔基州諾頓神經科學研究所行動失調神經科學家克倫威爾說，皮膚檢測加速診斷，「也讓我對診斷更有信心」。

帕金森氏症是與年紀有關的第二大神經退化病症，越來越多人罹患，是造成身障、失智、死亡的原因。若靠外部症狀來判斷，可能要好幾年才看得出來；皮膚檢測卻可立刻看出。

休士頓貝勒醫學院神經學教授楊科維奇(Joseph Jankovic)說，皮膚檢測，基本上就是查看腦部的窗口。

美國醫學會期刊20日刊載的研究報告說，對經由症狀確斷患有帕金森氏症的人，皮膚檢測可從其中93%的人身上發現不正常的阿爾發突觸核蛋白(alpha-synuclein)，也能從很大比率的類似症狀，如路易體失智症者身上，發現同樣的蛋白質。

這檢測法可幫醫生排除類似症狀，但須用不同方法治療或診斷的疾病。報告領銜作者吉朋斯(Christopher Gibbons)說，有帕金森氏症狀的人，常被誤診；本研究的研究對象，多達20%曾經被誤診。

檢測脊椎液體也可看出標誌帕金森氏症的蛋白質。研究人員另外也從血液、鼻腔液和眼淚做試驗，替魯卡斯女士檢測的CND生命科學公司首席醫官勒文(Todd Levine)說，目的是比症狀出現早幾年，就先看出是否有「嫌犯蛋白質」，據以用藥，以延緩或阻止發病，「希望幾年內，就能找到緩解或改善病情的療法」。

佛克斯基金會(Michael J. Fox Foundation)科學長福瑞濟爾(Mark Frasier)說，有罹患帕金森氏症風險的人都可用皮膚檢測法防範。「這是腦細胞經過一段時間緩慢喪失的漸進失調症，如果及早干預，就可能有更好的結果」。

檢測 咖啡 華爾街

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