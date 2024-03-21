我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

四年前就籌畫 MLB例行賽南韓開打 道奇5：2贏教士

編譯潘勛／綜合20日電
道奇隊剛斥巨資簽下日籍超級巨星大谷翔平。圖為他20日在比賽中。(路透)
道奇隊剛斥巨資簽下日籍超級巨星大谷翔平。圖為他20日在比賽中。(路透)

職棒大聯盟今年例行賽南韓時間20日傍晚7時(美東時間早晨6時)在首爾開打，由道奇隊5比2擒獲教士隊；球界人士指出，這是因為教士隊內有韓籍明星金河成、高祐錫，而道奇剛斥巨資簽下隔日本海相望的日籍超級巨星大谷翔平、山本由伸，亞洲這塊新興市場更成為必開拓的重地。

大谷翔平當天在大聯盟首爾開幕戰貢獻2支安打及1分打點，加上道奇隊在8局上攻下4分大局，後來居上，終場道奇5比2擊敗教士隊，拿下海外開幕戰勝利。

大聯盟國際賽事副總裁尤庫特(Jeremiah Yolkut) 表示，由教士、道奇兩隊在南韓開打例行賽季，真是絕配。

這項賽事三、四年前便開始籌畫；對金河成而言，他得以回到南韓職棒培證英雄隊的老球場比賽，還有剛由自由市場簽下的前南韓職棒明星投手高祐錫；道奇隊剛砸10億元銀彈補強了日本二刀流超級明星大谷、前日職澤村賞投手山本，磨刀霍霍，打算展開備受期待的「制霸」時代，道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)揚言，打算把亞洲市場全漆成「道奇藍」。

大聯盟上次開打例行賽是2019年由西雅圖水手隊在日本東京對戰奧克蘭運動家隊，本來今年重返日本龐大市場，又是老地方，是理所當然，只是南韓首爾很快崛起為角逐對手。

首爾市、高尺天空巨蛋以前就與大聯盟合作舉辦2017年世界棒球經典賽的部分首輪賽事，測試過首爾及球場是否有合適的基礎設施，以便舉辦未來的賽事。

大谷的道奇隊初出場、金河成重返母場實在太難以抵抗，南韓首次辦大聯盟季賽，門票推出後據說第一個小時便賣光。

但大聯盟希望南韓市場的整體續命力道、市場成長，能在接下來一整周內凸顯出來；尤庫特指出，過去幾天的表演賽，各隊對戰南韓培證英雄、LG雙子及南韓國家代表隊，都足資佐證。

培證英雄隊右投尤拉多(Ariel Jurado)曾在大聯盟德州遊騎兵、紐約大都會投過三個球季，他在表演賽三振大谷翔平兩次，他希望球探能夠好好瞧瞧。培證的三壘手宋成文敲了兩打點二壘打砸中全壘打牆，首嘗與大聯盟球隊交戰的滋味，他形容為自己有生以來最棒的一天。

20日的比賽對於教士隊的韓籍明星金河成來說，是重返母場比賽。(路透)
20日的比賽對於教士隊的韓籍明星金河成來說，是重返母場比賽。(路透)
美國職棒大聯盟MLB 20日在南韓首爾舉行第一場開幕系列戰，由洛杉磯道奇對上聖地...
美國職棒大聯盟MLB 20日在南韓首爾舉行第一場開幕系列戰，由洛杉磯道奇對上聖地牙哥教士，成為南韓的體育盛事。(中央社)

道奇 南韓 日本

上一則

華時：川普擬提20名大法官人選 重返白宮有大用

下一則

綠能新規影響／電動車價格有望下降 擬推更多車款

延伸閱讀

大谷翔平被爆有簽婚前協議書 約為道奇7億美元合約金

大谷翔平被爆有簽婚前協議書 約為道奇7億美元合約金
偷大谷翔平的錢還賭債 水原一平Instagram被球迷灌爆：你搞屁啊

偷大谷翔平的錢還賭債 水原一平Instagram被球迷灌爆：你搞屁啊
資深翻譯看水原一平事件有感 完全背叛大谷翔平

資深翻譯看水原一平事件有感 完全背叛大谷翔平
MLB／曾說「不是朋友」 大谷翔平解除追蹤水原一平

MLB／曾說「不是朋友」 大谷翔平解除追蹤水原一平

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了