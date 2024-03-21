四年前就籌畫 MLB例行賽南韓開打 道奇5：2贏教士

道奇隊剛斥巨資簽下日籍超級巨星大谷翔平。圖為他20日在比賽中。(路透)

職棒大聯盟今年例行賽南韓 時間20日傍晚7時(美東時間早晨6時)在首爾開打，由道奇 隊5比2擒獲教士隊；球界人士指出，這是因為教士隊內有韓籍明星金河成、高祐錫，而道奇剛斥巨資簽下隔日本 海相望的日籍超級巨星大谷翔平、山本由伸，亞洲這塊新興市場更成為必開拓的重地。

大谷翔平當天在大聯盟首爾開幕戰貢獻2支安打及1分打點，加上道奇隊在8局上攻下4分大局，後來居上，終場道奇5比2擊敗教士隊，拿下海外開幕戰勝利。

大聯盟國際賽事副總裁尤庫特(Jeremiah Yolkut) 表示，由教士、道奇兩隊在南韓開打例行賽季，真是絕配。

這項賽事三、四年前便開始籌畫；對金河成而言，他得以回到南韓職棒培證英雄隊的老球場比賽，還有剛由自由市場簽下的前南韓職棒明星投手高祐錫；道奇隊剛砸10億元銀彈補強了日本二刀流超級明星大谷、前日職澤村賞投手山本，磨刀霍霍，打算展開備受期待的「制霸」時代，道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)揚言，打算把亞洲市場全漆成「道奇藍」。

大聯盟上次開打例行賽是2019年由西雅圖水手隊在日本東京對戰奧克蘭運動家隊，本來今年重返日本龐大市場，又是老地方，是理所當然，只是南韓首爾很快崛起為角逐對手。

首爾市、高尺天空巨蛋以前就與大聯盟合作舉辦2017年世界棒球經典賽的部分首輪賽事，測試過首爾及球場是否有合適的基礎設施，以便舉辦未來的賽事。

大谷的道奇隊初出場、金河成重返母場實在太難以抵抗，南韓首次辦大聯盟季賽，門票推出後據說第一個小時便賣光。

但大聯盟希望南韓市場的整體續命力道、市場成長，能在接下來一整周內凸顯出來；尤庫特指出，過去幾天的表演賽，各隊對戰南韓培證英雄、LG雙子及南韓國家代表隊，都足資佐證。