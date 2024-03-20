亞利桑納州議員稱胎兒無法存活 議會演說宣告將墮胎

亞利桑納州民主黨籍州參議員伊娃·伯奇在議會表示，由於她的胎兒無法存活，她計畫將接受墮胎手術。(美聯社)

亞利桑納州民主黨 籍州參議員伊娃·伯奇(Eva Burch)18日在議會的演說中透露，由於她的胎兒無法存活，她計畫將接受墮胎 手術，表示想與同僚和公眾分享通過墮胎限制的實際影響。

伯奇曾在婦女健康診所擔任專科護理師，她描述自己在生育方面的「艱難歷程」，講述她的流產經歷。

伯奇也批評亞利桑納州的限制與現實脫節，稱州法律要求超音波檢查，但她的醫生並未要求，而她收到了她認為是墮胎替代方法的不實資訊。

19日伯奇在辦公室接受美聯社採訪時表示：「這是一個機會，讓我強調我們在亞利桑納州正在經歷的事情，以及本州通過的法律實際上會如何影響大家，而不僅只是在理論上有影響。」

伯奇接下來計畫的墮胎並非首次，2022年競選期間，她曾表示因胎兒無法存活而墮胎，她甚至在競選活動中提到已經接受墮胎手術。

伯奇育有兩子，她表示能理解為何接受墮胎的女性會保密，但她想讓公眾明白，她經歷的掙扎是常見的。

今年將競選連任的伯奇也承認，她希望闡明一項擬議的投票措施，創造憲法允許的墮胎權，「如果亞利桑納州議會不打算在現實中運作，那麼亞利桑納州人民需要有一個機會，能自己控制其中的一些決定。」

民主黨今年提出的兩項墮胎法案尚未獲委員會安排聽證，其中一項提案將廢除把幾乎所有墮胎視為犯罪的前州法律。

亞利桑納州高等法院正在考慮這一1864年制訂的法律的命運，在2022年的一項裁決中，下級法院決定醫師不得因為在懷孕的頭15周執行墮胎而被指控，因為該州多年來的其他法律允許醫師提供墮胎手術。

除了議會的行動，墮胎權倡議者去年夏季開始行動，要求選民建立憲法允許的墮胎權，若提倡者收集到足夠的連署，亞利桑納將成為最新一個直接向選民提出此問題的州。

提議的憲法修正案將保障墮胎權，直到胎兒可以在子宮外存活，通常在懷孕24周左右，另外還將允許之後的墮胎，以保住母親的生命或保護其身心健康。