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首款非處方口服避孕藥Opill 網路買得到

編譯尤寶琪／綜合19日電
口服避孕藥Opill，即日起不用處方即可購買。(路透)
口服避孕藥Opill，即日起不用處方即可購買。(路透)

由愛爾蘭藥廠「百利高」(Perrigo)製造的口服避孕藥Opill，即日起不用處方即可購買；這個美國首款非處方可取得的避孕藥目前可以在opill.com直接網路購買。

Opill從3月初開始運往全國零售商，藥商百利高表示，Opill已從18日開始在網路上銷售，並在3月底於藥局、便利商店和超市的計畫生育專區開賣。

這款避孕藥雖然已存在幾十年，但花了藥商九年的時間，才讓Opill可以無需處方箋成藥形式上市。

Opill又名「迷你藥丸」(mini pill)，原料為合成荷爾蒙黃體(progestin)，所以其中不含雌激素(estrogen)。Opill所用的合成荷爾蒙黃體，在1973年就獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，但Opill是市面上首款無須醫師處方的避孕藥。

全國公共廣播電台(NPR)報導，若正確服用，Opill避孕有效率高達98%，會在第一劑服用後48小時開始發揮作用，其潛在副作用包括頭痛、腹脹和痙攣。

華盛頓大學(University of Washington)醫學院(School of Medicine)婦產科(obstetrics and gynecology)教授莎拉‧普拉格(Sarah Prager)在7月Opill剛取得FDA批准時說：「純孕激素藥丸具有極高的安全性，幾乎沒有人會因使用純孕激素藥丸而出現健康問題。」

亞馬遜和opill.com，從即日起販售三個月和六個月劑量的Opill，主要零售商則會將Opill與避孕套和驗孕棒一起銷售。連鎖藥局CVS表示，將在4月初於其7500家藥局開始出售。

報導指出，目前一個月份劑量的Opill建議售價為19.99元；但大量購買會相對較便宜，三個月份劑量的售價為49.99元；Opill.com上的六個月份劑量價格則是89.99元。

Opill主要是為想要避孕，但無法取得處方箋的人所研發的。百利高高階主管施梅爾特(Triona Schmelter)表示：「你不需要看醫生，意味著你不需要請假，也不需要找護士或醫師；你可以走進任何一間零售商的計畫生育專櫃，就可輕鬆挑選。」

零售商 藥局 計畫生育

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