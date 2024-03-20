國安雙法兩道閘門 香港「水潑不進」

香港特區立法會19日通過「維護國家安全條例」後，立法會議員一起會見傳媒記者。 (中新社)

3月是香港 23條立法之月。在20多年的馬放南山後，港府 今年加快節奏，立法會以超常效率，以這屆立法會最短立法時間，於19日晚完成23條立法程序，港府也特別擇日3月23日作為新法刊登憲報實施的時間。香港自此進入「國安雙法」即中國全國性法律和香港本地法律兩道閘門，實施國安監管階段。

完成23條立法，對香港來說是件纏繞了20多年的大事。在立法通過之時，回望中有三個重點，即作為大內容的「國安雙法」、作為大背景的時間線及作為大前景的時間點。

首先看國安雙法。在完成23條立法後，香港就與大多數地方不同，國家安全受兩條法律規管。一是計畫外新加的中國全國性法律，即反送中 運動失敗後，2020年6月由中國人大常委會設立的香港國安法。

另一部就是19日通過的23條立法，名為香港「維護國家安全條例」。此後兩道閘門，令香港國安「水潑不進」。

再看立法時間線。香港特首李家超在立法完成後說，這是香港等待了26年8個月又19天的歷史時刻。這背後有一條時間線，那一頭是1990年4月4日，那天中國七屆人大通過香港基本法，也算是基本法23條正式面世日。李家超講的是這條時間線第二站，即香港九七主權移交日，也即23條立法理論上的起跑線。

在這條時間線上，圍繞立法而來的起伏跌宕，還有一個相當重要的中途站，一是2002年，港府首度就23條立法發表諮詢文件，次年2月正式刊憲，但隨後捲起政治風波，引出50萬人大遊行，當年9月港府被迫撤回。

從這第三個中途站開始，就有了所謂21年的時間線，這條線拉到2019年，即立法擱置、風波迭起，社會運動名稱不同，但後面都有23條立法的影子。再往後這幾年，就是有了港版國安法。

再看時間點，那就是因何要加快立法，目前說法有三，一說跟大環境有關，香港被大陸民眾說成「遺址」，又被西方投資界認定「玩完」，北京當然要出手。建制派說法是「北邊」要求加快立法，立法後才來全力救經濟；一說跟諸多時間點有關，包括5月有台灣「五二○」、6月有北京「六四」，7月有可能領導人要南下；一說跟北京外交大布局有關，4月開始新一輪外交攻勢，主攻歐洲，力防美國，叫香港先把事辦了，以利大外交，也是個說得過去的理由。