凱特王妃亮相 農場商店購物術後首次公開現身 一派輕鬆休閒

自今年1月腹部手術之後就後神隱至今,加上近期「修圖事件」與威廉婚變謠言纏身都仍未出面的凱特 王妃(Kate Middleton),16日有民眾在溫莎(Windsor)一處農場商店,目擊到凱特王妃和丈夫威廉王子一起開心購物。

這是凱特王妃自肯辛頓宮(Kensington Palace)在1月宣布她接受手術以來,首次被人目擊外出走動。根據「太陽報」(The Sun)與TMZ報導,有民眾16日看到威廉凱特夫婦在離位在溫莎住所阿德萊德小屋(Adelaide Cottage)大約1英里的一家農場商店購物。

根據「太陽報」報導,凱特王妃與威廉王子16日上午,先是觀看了喬治王子(Prince George)、路易王子(Prince Louis)和夏綠蒂公主(Princess Charlotte)的體育活動,隨後就被民眾目擊到一同出現在農場商店。雖然這是場未公開的活動,但TMZ隨後報導,釋出取得影片,顯示凱特穿著休閒運動服,看起來很放鬆,手中提著袋子,步伐強勁有力的與威廉一同走出商店。

Confirmed! She's Kate. How do we know?



1) Her gait changed due to the bag's weight.



2) Both The Sun and TMZ vouch for it.#RoyalAnnouncement #KateMiddleton #KingCharles pic.twitter.com/3oe5A67A4U