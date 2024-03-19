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凱特王妃亮相 農場商店購物術後首次公開現身 一派輕鬆休閒

編譯尤寶琪／綜合18日電
英國凱特王妃今年1月腹部手術之後就後神隱至今。16日有英國民眾野生捕獲凱特王妃在溫莎一處農場商店現身。圖為凱特王妃與先生威廉王儲去年7月出席活動。(美聯社) FILE - Britain's Prince William and Kate, the Princess of Wales depart, after a National Service of Thanksgiving and Dedication for King Charles III and Queen Camilla, in Edinburgh, Wednesday, July 5, 2023. Attention on Princess Kate has reached levels not seen since she married Prince William in a fairy-tale wedding in 2011. An admission from Kate that she altered an official family photo triggered a backlash. (Phil Noble/Pool Photo via AP, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-03-12，數位典藏序號：20240313023625853】
英國凱特王妃今年1月腹部手術之後就後神隱至今。16日有英國民眾野生捕獲凱特王妃在溫莎一處農場商店現身。圖為凱特王妃與先生威廉王儲去年7月出席活動。(美聯社) FILE - Britain's Prince William and Kate, the Princess of Wales depart, after a National Service of Thanksgiving and Dedication for King Charles III and Queen Camilla, in Edinburgh, Wednesday, July 5, 2023. Attention on Princess Kate has reached levels not seen since she married Prince William in a fairy-tale wedding in 2011. An admission from Kate that she altered an official family photo triggered a backlash. (Phil Noble/Pool Photo via AP, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-03-12，數位典藏序號：20240313023625853】

自今年1月腹部手術之後就後神隱至今，加上近期「修圖事件」與威廉婚變謠言纏身都仍未出面的凱特王妃(Kate Middleton)，16日有民眾在溫莎(Windsor)一處農場商店，目擊到凱特王妃和丈夫威廉王子一起開心購物。

這是凱特王妃自肯辛頓宮(Kensington Palace)在1月宣布她接受手術以來，首次被人目擊外出走動。根據「太陽報」(The Sun)與TMZ報導，有民眾16日看到威廉凱特夫婦在離位在溫莎住所阿德萊德小屋(Adelaide Cottage)大約1英里的一家農場商店購物。

根據「太陽報」報導，凱特王妃與威廉王子16日上午，先是觀看了喬治王子(Prince George)、路易王子(Prince Louis)和夏綠蒂公主(Princess Charlotte)的體育活動，隨後就被民眾目擊到一同出現在農場商店。雖然這是場未公開的活動，但TMZ隨後報導，釋出取得影片，顯示凱特穿著休閒運動服，看起來很放鬆，手中提著袋子，步伐強勁有力的與威廉一同走出商店。

目擊民眾表示，凱特看起來「健康、快樂又放鬆；他們看起來很開心能一起去逛街購物…感覺很自然。」

儘管肯辛頓宮1月宣布凱特王妃手術後，將休養到復活節(31日)之後，才會重返王室正式職務，但仍阻擋不了外界對凱特王妃長時間缺席，做出各種猜測，再加上之前的「修圖事件」後，網路謠言甚囂塵上，從凱特罹患癌症到威廉婚變，陰謀論四起；如今兩人被人目擊一同進出且看似很開心，似乎也在破除婚變謠言。

TMZ報導還強調，特別深入調查了他們取得的影片元數據，並確認這影片的確是16日在威廉和凱特為在溫莎家附近所拍攝的。所以，毫無疑問，影片中的人就是凱特王妃。

外界原先估計，凱特可能得等到4月17日孩子們開學之後，才會重返王室公職，但「每日電訊報」(The Daily Telegraph)指出，凱特不排除提前在3月31日復活節時重新正式出現在大眾面前。

凱特 復活節 癌症

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