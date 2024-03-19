凱特王妃亮相 農場商店購物術後首次公開現身 一派輕鬆休閒
自今年1月腹部手術之後就後神隱至今，加上近期「修圖事件」與威廉婚變謠言纏身都仍未出面的凱特王妃(Kate Middleton)，16日有民眾在溫莎(Windsor)一處農場商店，目擊到凱特王妃和丈夫威廉王子一起開心購物。
這是凱特王妃自肯辛頓宮(Kensington Palace)在1月宣布她接受手術以來，首次被人目擊外出走動。根據「太陽報」(The Sun)與TMZ報導，有民眾16日看到威廉凱特夫婦在離位在溫莎住所阿德萊德小屋(Adelaide Cottage)大約1英里的一家農場商店購物。
根據「太陽報」報導，凱特王妃與威廉王子16日上午，先是觀看了喬治王子(Prince George)、路易王子(Prince Louis)和夏綠蒂公主(Princess Charlotte)的體育活動，隨後就被民眾目擊到一同出現在農場商店。雖然這是場未公開的活動，但TMZ隨後報導，釋出取得影片，顯示凱特穿著休閒運動服，看起來很放鬆，手中提著袋子，步伐強勁有力的與威廉一同走出商店。
Confirmed! She's Kate. How do we know?— PRINCE (@princekash0066) March 19, 2024
1) Her gait changed due to the bag's weight.
2) Both The Sun and TMZ vouch for it.#RoyalAnnouncement #KateMiddleton #KingCharles pic.twitter.com/3oe5A67A4U
目擊民眾表示，凱特看起來「健康、快樂又放鬆；他們看起來很開心能一起去逛街購物…感覺很自然。」
儘管肯辛頓宮1月宣布凱特王妃手術後，將休養到復活節(31日)之後，才會重返王室正式職務，但仍阻擋不了外界對凱特王妃長時間缺席，做出各種猜測，再加上之前的「修圖事件」後，網路謠言甚囂塵上，從凱特罹患癌症到威廉婚變，陰謀論四起；如今兩人被人目擊一同進出且看似很開心，似乎也在破除婚變謠言。
TMZ報導還強調，特別深入調查了他們取得的影片元數據，並確認這影片的確是16日在威廉和凱特為在溫莎家附近所拍攝的。所以，毫無疑問，影片中的人就是凱特王妃。
外界原先估計，凱特可能得等到4月17日孩子們開學之後，才會重返王室公職，但「每日電訊報」(The Daily Telegraph)指出，凱特不排除提前在3月31日復活節時重新正式出現在大眾面前。
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