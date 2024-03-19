俄媒瘋傳查理三世駕崩 英王室急闢謠

俄國謠傳英國國王查理三世故世，白金漢宮18日特出面闢謠，國王政躬康泰。圖為王室11日所釋出國王查理三世在大英國協慶祝活動照。(美聯社)

每日郵報18日報導，在多家俄羅斯 媒體聲稱英國國王查理三世 (King Charles III)駕崩後，英國駐烏克蘭大使館不得不緊急發布「英王還活著」的正式聲明。隨後查理斯三世國王辦公室也發聲明，否認了此前一些流傳的英國王已去世的陰謀論。王室表示，國王仍在履行職責，並且正在處理一些私人事務。

俄國多家新聞網站及社媒帳號稍早報導，稱查理三世因癌症 併發症辭世，享年75歲，但未引用明確的消息來源。

與此同時，一張標示「白金漢宮聲明」的假圖在社群媒體上流傳，上面寫了「國王在昨天下午出乎意料逝世」，聲明上的日期是3月18日。

發布這個消息的包括俄新社(RIA)、衛星通訊社(Sputnik)、Readkovka和Mash等親官方媒體，目前未知他們是誤信假消息，還是受官方指使所為。

在英國駐烏克蘭大使館用俄文及英文發布澄清聲明後，這些新聞網站紛紛修正及更新了報導，補充說「有關查理三世去世的消息截圖是假的」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)在這場混亂中也插了一腳，她在社群媒體上發文說：「倫敦看起來真慘。」

俄羅斯塔斯社18日報導，英國國王查理三世辦公室18日在社交媒體發聲明，否認了此前社交媒體上流傳的「英國國王已去世」的傳言。

此外，英國駐亞美尼亞使館、英國駐阿塞拜疆使館等社交媒體X賬號也發布了同樣的闢謠消息。

白金漢宮2月5日曾發表聲明說，國王查理三世經確診患有癌症，當日開始接受癌症常規治療，其間暫停參加公務活動，但將繼續處理國家事務和文書工作。查爾斯早前曾因良性前列腺增生在倫敦接受手術並住院三晚。