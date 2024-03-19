我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

俄媒瘋傳查理三世駕崩 英王室急闢謠

記者王若馨／綜合報導
俄國謠傳英國國王查理三世故世，白金漢宮18日特出面闢謠，國王政躬康泰。圖為王室11日所釋出國王查理三世在大英國協慶祝活動照。(美聯社)
俄國謠傳英國國王查理三世故世，白金漢宮18日特出面闢謠，國王政躬康泰。圖為王室11日所釋出國王查理三世在大英國協慶祝活動照。(美聯社)

每日郵報18日報導，在多家俄羅斯媒體聲稱英國國王查理三世(King Charles III)駕崩後，英國駐烏克蘭大使館不得不緊急發布「英王還活著」的正式聲明。隨後查理斯三世國王辦公室也發聲明，否認了此前一些流傳的英國王已去世的陰謀論。王室表示，國王仍在履行職責，並且正在處理一些私人事務。

俄國多家新聞網站及社媒帳號稍早報導，稱查理三世因癌症併發症辭世，享年75歲，但未引用明確的消息來源。

 與此同時，一張標示「白金漢宮聲明」的假圖在社群媒體上流傳，上面寫了「國王在昨天下午出乎意料逝世」，聲明上的日期是3月18日。

發布這個消息的包括俄新社(RIA)、衛星通訊社(Sputnik)、Readkovka和Mash等親官方媒體，目前未知他們是誤信假消息，還是受官方指使所為。

在英國駐烏克蘭大使館用俄文及英文發布澄清聲明後，這些新聞網站紛紛修正及更新了報導，補充說「有關查理三世去世的消息截圖是假的」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)在這場混亂中也插了一腳，她在社群媒體上發文說：「倫敦看起來真慘。」

俄羅斯塔斯社18日報導，英國國王查理三世辦公室18日在社交媒體發聲明，否認了此前社交媒體上流傳的「英國國王已去世」的傳言。

此外，英國駐亞美尼亞使館、英國駐阿塞拜疆使館等社交媒體X賬號也發布了同樣的闢謠消息。 

白金漢宮2月5日曾發表聲明說，國王查理三世經確診患有癌症，當日開始接受癌症常規治療，其間暫停參加公務活動，但將繼續處理國家事務和文書工作。查爾斯早前曾因良性前列腺增生在倫敦接受手術並住院三晚。

查理三世 癌症 俄羅斯

上一則

修圖風波後 凱特王妃關注度勝過川普、拜登

下一則

畢業不失業 大四生主動出擊提前敲定飯碗

延伸閱讀

俄媒瘋報英王查理三世駕崩 白金漢宮闢謠：國王仍在履行職責

俄媒瘋報英王查理三世駕崩 白金漢宮闢謠：國王仍在履行職責
英皇室因凱特陷入公關大危機 梅根心中暗笑？

英皇室因凱特陷入公關大危機 梅根心中暗笑？
英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕
英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他

英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人