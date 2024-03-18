全美首創 加州設「幸福委員會」研究快樂政策

加州眾議會議長倫登(左)。(美聯社)

加州 史上任職最久議長之一、民主黨 州議員倫登(Anthony Rendon) 為了讓幸福成為政策制定核心，決定在他任期最後一年創建「幸福和公共政策結果特別委員會」(Select Committee on Happiness and Public Policy Outcomes)。這個全國首創的研究幸福議題議會團體，本周舉行了第一次公開聽證會。

倫登說，立法者應該將幸福視為政策制定優先考慮事項；立法者如果不研究如何讓人更幸福，就太「蠢」了。

加州新創的幸福委員會本周聽取專家意見，了解哪些事可以讓人快樂、公職人員可以提供哪些幫助、州和地方政府可以扮演什麼角色。倫登的發言人陶波特(Katie Talbot)表示，委員會尚未制定任何解決方案，但計畫在8月底休會後發布報告及調查結果。

根據加州公共政策研究所(Public Policy Institute of California)去年9月調查，加州四分之三成年人表示他們「非常快樂」或「很快樂」，26%表示「不太快樂」。18歲至34歲、租屋者、沒有高中畢業學歷以及家庭年收入4萬元以下的加州人民，往往比其他人更不快樂。

根據全國州立法機構會議(National Conference of State Legislatures)數據，全國至少有12州立法機構設有專注於心理健康和藥物濫用問題的委員會，但沒有其他州立法機構設有專門關注幸福議題的委員會。加州顯然正在走出新路。

但在公共政策中考慮幸福感，國際早有先例：南亞的不丹 (Bhutan)將幸福感作為公共政策優先目標，並將國民幸福指數寫入憲法，衡量幸福感。

不丹王國駐美國總領事平措諾布(Phuntsho Norbu)表示，不丹王國調查居民幸福水平，透過為人民提供免費醫療保健和教育、保護文化傳統和保護森林，努力提高幸福感。平措諾布表示，政府不可能讓每個人都幸福，但應該「創造適當條件，讓人們追求幸福」。