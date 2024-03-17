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「不表態」蔓延中…拜登搖擺州選情恐受影響

編譯廖振堯／綜合16日電
許多對拜登處理以哈衝突不滿的選民，在初選時投下「不表態」。(美聯社)
許多對拜登處理以哈衝突不滿的選民，在初選時投下「不表態」。(美聯社)

拜登總統目前每州初選皆贏得勝利，已取得獲提名所需的黨代表票，但拜登處理以哈戰爭的方式漸漸引發不滿，部分民主黨選民發起「不表態」(uncommitted)運動，藉此在初選中表達憤怒，可能將影響搖擺州選情。

美聯社報導，本月初搖擺州之一的密西根州約10萬1000名選民在選票上選擇不表態，一周後的「超級星期二」也有五州、共26萬3000名選民選擇不表態。密西根州以外，明尼蘇達州是行動最有組織的州，高達五分之一的民主黨選民選擇不表態，高於密西根州的13%。

雖然不表態選民未必是針對以哈戰爭，但該選項愈來愈被視為表達不滿的選項，他們認為此舉可以讓拜登在搖擺州對上前總統川普時落於下風。各州組織不表態運動的人們都在關注接下來的初選，包括19日的四州初選及威斯康辛州4月2日初選。華盛頓最大工會－聯合食品與商業員工工會(United Food and Commercial Workers)當地分會已支持投下不表態。

在密西根州組織這此運動的民主黨策士沙希德(Waleed Shahid)說選民想表明，如果他們最後不願投票(許多人可能會這麼做)，將對拜登造成嚴重後果。

沙希德1月下旬便開始向全國近100名親巴勒斯坦領導人和組織發送一份備忘錄，計畫利用密西根州大量的阿拉伯裔美國人來製造最大程度的選舉干擾。

雖然該運動從密西根蔓延到其他州，但沙希德說那份備忘錄沒有規劃密西根之外的行動。多年都投票給民主黨的明尼蘇達州選民阿法漢(Sarah Alfaham)今年投下不表態，稱「拜登做的事情不足贏得我的票，也沒有做足夠的事來阻止戰爭。」

而拜登支持者指出，不表態並不是異常事件，像是2012年共逾40萬人投不表態或無偏好，表達時任總統歐巴馬連任之不滿。

拜登盟友則認為等到與川普正面對決時，心懷不滿的民主黨選民還是會支持拜登，因為拜登團隊將川普塑造為民主威脅，一但當選將推出一系列打擊自由派的政策。

拜登 民主黨 密西根州

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