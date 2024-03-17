路透：SpaceX與國家偵查局簽訂18億保密合約 打造間諜衛星網路

美國情報及軍事部門自2020年以來，已由SpaceX發射的獵鷹9號火箭搭載用於情蒐和偵察的12顆原型衛星。(路透)

路透16日引述五名知情人士獨家報導，億萬富豪馬斯克(Elon Musk)創辦的太空 探索科技公司(SpaceX )，正依照其和美國國家偵查局(NRO)簽訂的18億元保密合約，為美國政府及軍方打造一個由數百枚間諜 衛星組成的衛星網絡。與此同時，中國也計畫開始建構它的衛星星座(或稱衛星星系)。

報導說，這一合約證明馬斯克與美國國安單位間的關係正加深。相關計畫也凸顯SpaceX涉入美國情報和軍事方案有多深，並說明美國國防部對以支援地面部隊為目的、龐大的低地球軌道衛星系統加大投資力道。

前述知情人士也說，這紙合約代表美國情報單位愈來愈信賴SpaceX，而該公司由於是否在俄烏戰場開放其星鏈連結的問題，與拜登政府出現齟齬並引發爭議。

SpaceX追蹤全球目標幾無死角

多位匿名知情人士指稱，該網絡正由SpaceX的星盾事業單位，按2021年所簽的前述合約建造，而NRO是管理美國間諜衛星的情報機構。若計畫成功，將大幅提升美國政府及美軍迅速發現與找出其潛在(威脅)目標的能力，在全球範圍幾乎無遠弗屆，追蹤的各種目標無所遁形。

華爾街日報2月曾披露這筆18億元的保密合約，但只提到SpaceX是和某情報機構簽約，也未詳述該計畫目的。路透報導則首度揭露該合約旨在藉由數百顆具地球成像能力的衛星，打造一個強大的新間諜系統，能在低軌道成群結隊地運作。

路透記者未能確定此一新衛星網絡將何時上線，也無法確定除SpaceX，該計畫是否還有其他公司依它們各自的合約參與。目前全球最大的衛星營運商SpaceX未對路透報導相關內容置評，五角大廈則反而請NRO及該公司置評。

NRO雖發聲明承認其執行發展尖端衛星系統的任務，還有它跟其他政府單位、企業、研究機構甚至外國的夥伴關係，但該局仍婉拒對路透報導置評。

美國情報及軍事部門自2020年以來，已由SpaceX發射的獵鷹9號火箭搭載用於情蒐和偵察的12顆原型衛星。(美聯社)

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aceX獵鷹9號已將12顆衛星射入太空

前述知情人士說，該計畫的衛星能追蹤地面目標，並與美國情報及軍事官員共享相關資料數據。原則上這將使美國政府快速捕捉地面活動的連續影像，而且幾乎無死角，有助情蒐及軍事行動。自2020年以來，約已發射12個原型(衛星)，由SpaceX發射的獵鷹9號火箭搭載。

美國政府一個軌道物體資料庫顯示，SpaceX幾項任務業已部署衛星，但該公司和美國政府迄未承認，而兩名消息人士證實那些原型衛星就是為了星盾網絡。五角大廈已是該公司大客戶之一，以獵鷹9號將軍事衛星射入太空。

星盾網絡是美國與其對手國間競爭加劇的部分產物，這些國家皆欲躋身太空占優勢的軍事強權。NRO人員組成來自美國太空軍與中情局(CIA)，提供機密衛星影響予美國國防部及其他情報機構。