輝達執行長黃仁勳自評優勢：我的期望非常低

輝達執行長黃仁勳說，他最大的優勢是「不抱很高的期望」，這樣就不會一蹶不振。(路透)

輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳 告訴史丹福大學學生，想要實現偉大的理想，道理很簡單：沒有付出就沒有收穫(no pain, no gain)。黃仁動上周回到母校史丹福大學，在經濟政策研究所發表演講時說，「偉大不是智慧，偉大源於人格特質；而人格特質並非聰明人享有，是由經歷過苦難之後所形成的。」

CNBC引述黃仁勳在回答學生如何最大限度地獲得成功時，說起他的創業經過。黃仁勳1993年與人共同創立晶片 公司Nvidia，並擔任執行長已逾30年。公司的成功使他成為億萬富翁，隨著Nvidia晶片在建立AI軟體方面的需求量擴大，該公司市值超過2兆元。

黃仁勳說，有一個特質可以讓任何人更可能取得成功：韌性。他向史丹福的學生講述了他個人如何培養建立和運作世界上最有價值的公司之一所需的韌性。「期望很高的人，適應能力往往非常低」，他說：「我的一大優勢是我的期望非常低。」

他指出，由於接受精英教育，大多數史丹福畢業生「都有很高的期望」。他說，因為他們不習慣失敗，也沒有做好準備，「然而，韌性對於成功至關重要，」他說，「我不知道如何教你，除非你能承受痛苦。」

黃仁勳在公司成立初期確實經歷過掙扎。1996年，輝達因難以與其他晶片製造商競爭而差點破產，迫使他解雇了一半以上的員工。他在2001年接受訪問時表示，這段經歷讓他「更加了解市場和消費者需求」，這意味著放棄公司之前的技術，押注於最終取得重大成功的新型晶片。

「直到今天，我在公司內部仍然非常喜歡使用『痛苦和磨難』這個詞，」黃仁勳說，要建立「對失敗的容忍度」，以便能夠創新並取得成功。他說，低期望有助為未來不可避免的挑戰做好準備，因為只期望一帆風順時，很容易被障礙打得措手不及；這就是為什麼他說，儘管輝達取得巨大成功，但他仍然擔心該公司最終可能會失敗。