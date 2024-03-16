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蘋果低頭 歐盟iPhone用戶將可從網站下載應用程序

編譯中心／綜合15日電
蘋果表示將允許軟體開發人員在App Store外的地方，讓歐盟用戶下載其應用程式。圖為App Store圖示。(美聯社)
蘋果表示將允許軟體開發人員在App Store外的地方，讓歐盟用戶下載其應用程式。圖為App Store圖示。(美聯社)

蘋果日前宣布，歐盟iPhone用戶將能夠從網站下載應用程序，而不必通過應用商店。這是歐盟推出「數位市場法」後，迫使蘋果對其應用商店業務進行改變。該法要求包括蘋果在內的門戶企業，向規模較小的競爭對手開放平台。

對蘋果來說，這是再一次重大讓步。蘋果多年來一直反對側載，即在官方應用商店之外安裝應用程序，理由是出於安全考量，而且蘋果認為有權決定其用戶體驗。

蘋果表示，將在今年春季稍晚時候通過軟件更新，啓用網站下載功能，並要求開發者滿足「特定標準」，例如在歐洲擁有超過100萬次下載量的應用。

在歐洲監管機構的壓力下，蘋果已經做出了重大讓步，包括允許用戶使用第三方應用商店；允許開發者接入第三方支付，不再強制使用蘋果支付；下調俗稱「蘋果稅」的抽佣比例，降幅在5%～13%等。

歐盟委員會執行副主席維斯塔格說，蘋果不應該不當阻撓競爭對手。(歐新社)
歐盟委員會執行副主席維斯塔格說，蘋果不應該不當阻撓競爭對手。(歐新社)

歐盟委員會執行副主席維斯塔格(Margrethe Vestager)表示，歐盟委員會正在與蘋果的競爭對手(例如Spotify)進行核實，以確保蘋果的新政策符合法律精神。

「我們希望聽取第三方意見，」維斯塔格表示。「他們是否得到了應得的東西，即一個開放的市場？」

蘋果仍計畫對其應用商店之外的應用程式下載收取50歐分的費用，包括網站應用下載。

雖然蘋果從未公布「蘋果稅」數據，但媒體參考相關數據進行估算，估計2023年「蘋果稅」收入爲117億元到234億元，大約是同期蘋果總營收的3%-6.1%。

維斯塔格表示，新的收費結構不應削弱企業轉向競爭對手的動力，蘋果因阻撓Spotify在App Store之外顯示其他付款選項，而被處以18.4億歐元(約合20億美元)罰款。蘋果表示，將對這項決定提出上訴，並拒絕提供進一步評論。

歐盟 Spotify iPhone

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