新冠疫情滿4年改變了生活 仍有數百萬人為「長新冠」所苦

圖為學童2021年4月戴著口罩上學時，保持社交距離。(美聯社)

距離前總統川普政府2020年3月13日宣布美國進入新冠疫情 緊急狀態已滿四年，雖然美國多數地區新冠肺炎 疫情已成過去式，但對許多人來說，疫情的影響仍屬生活日常。

紐約時報報導，許多民眾表示，疫情爆發前後的變化微妙卻顯而易見：世界變小、社交與人群規模縮減。

36歲的芝加哥 二寶媽、聯合航空(United Airlines)經理潔西‧湯森(Jessie Thompson)每天都會想起疫情期間的生活，有時是她從幼兒園接孩子回家的路上、孩子在公園玩耍時，或在早晨日常運動後盥洗之際。

湯森說：「我之前必須在15分鐘內趕上火車。」遠端與現場工作的交錯安排，讓她省下去每天搭車前往芝加哥市中心總公司的通勤時間，有更多時間陪伴孩子，並與鄰居交朋友。她說：「疫情雖然是不好的回憶，我卻從中獲得好處。」

在家教育孩子的父母未因疫情緩解而中斷，但也有許多人走不出親友和配偶病逝的傷痛。

世界衛生組織(WHO)2023年5月宣布全球公衛緊急情況結束，但仍有數百萬人為「長新冠」後遺症所困，經常感到疲憊、肌肉疼痛和認知能力下降等。

距離美國2020年3月13日宣布進入新冠疫情緊急狀態已滿四年，雖然美國多數地區新冠肺炎疫情已成過去式，但疫情的影響仍屬生活日常。圖為新澤西州居民2020年10月在餐館泡泡屋中用餐。(美聯社)

疫後共同情緒浮現：疫情造成的轉變持續存在，且可能永久重塑美國人的生活。

疫情前，免疫功能低下的華盛頓州溫哥華行銷專家美樂帝‧康登(Melody Condon)曾對其他人有信心，「無論你是否察覺，許多人會採取措施保護像我這般體弱者的安全」。

然而疫情期間，不少人拒絕接受新冠肺炎檢測或戴口罩，讓32歲的康登感嘆「他們不在乎我的健康與生命，我已經對許多人失去信任」。

另外，疫情徹底改變喬治亞州羅斯威爾(Roswell)31歲派瑞斯‧多夫曼(Paris Dolfman)的人生，她2022年染疫後臥床不起，終日仰賴母親照料。

新墨西哥州阿布奎基市(Albuquerque)的紐曼(Clint Newman)疫情第一年在他的公寓裡獨自度過，他說：「我曾有超過12個月未接觸其他人，這很殘酷且留下深層創傷」。