業績下跌 Family Dollar將關上千家分店

全美平價連鎖折扣零售店家多樂(Family Dollar)與家多樂的母公司美元樹(Dollar Tree)同時表示， 將關閉全美1000多家分店。(美聯社) USA-BUSINESS/ A Family Dollar logo is pictured on a building in Buffalo, New York A Family Dollar logo is pictured on a building in Buffalo, New York April 14, 2016. REUTERS/Carlo Allegri by CARLO ALLEGRI REUTERS【作者：路透通訊社，日期：2016-04-15，數位典藏序號：20160415035442000】

走低價路線的折扣零售商 家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。家多樂的母公司美元樹(Dollar Tree)同時表示，有30家連鎖分店租約到期便將關閉。

有線電視新聞網(CNN)13日報導，家多樂在2024年上半年將關閉600家分店，未來幾年隨著租約到期，還有370家分店陸續停止營業。

2015年，美元樹以85億買下家多樂，希望透過整合雙方實力擴大顧客基礎、降低成本、抵抗其他大型零售業 對手的競爭，例如達樂(Dollar General)與沃爾瑪(Walmart)。然而，併購之後，家多樂與美元樹的磨合期頗有波折。

報導指出，市場分析師表示，家多樂2015年被美元樹買下時，各地連鎖分店狀況極差，雖然後來幾年數以千計分店重新裝修，但掛著家多樂或美元樹招牌的許多分店，店面一直沒能獲得良好管理。

中產階級萎縮，通貨膨脹居高不下，許多零售業者黯然退出市場，以低收入 族群為主要客戶來源的低價零售商及一元商店，近年競爭更顯激烈。

報導指出，不少家多樂分店頻頻傳出員工健康及安全面臨風險的問題。今年稍早，家多樂爆發倉庫鼠患嚴重問題，遭死老鼠汙染的貨品仍販賣給消費者。

家多樂因此被罰4160萬元 ，司法部表示，家多樂案件創下食品安全違規案例的最高金額刑事罰款。