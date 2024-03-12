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觀察兩會／台國安局長：陸「脅迫性和統」 製造武統恐懼

記者洪哲政／台北報導
中國14屆全國人大二次會議11日閉幕，也標誌著今年兩會已經完成。(記者廖士鋒／攝影)
中國14屆全國人大二次會議11日閉幕，也標誌著今年兩會已經完成。(記者廖士鋒／攝影)

中國大陸兩會11日閉幕，台北國安局長蔡明彥11日表示，觀察兩會政策主軸雖圍繞和平統一，但他認為這是「脅迫性和統」，透過軍事、經濟、政治、資安、認知作戰等手段，讓台灣出現對武統想像空間與恐懼，國安局將嚴密掌握並預應中共軍事動態。

蔡明彥11日赴立法院外交及國防委員會以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題專案報告。

他答詢時表示，觀察兩會前的對台工作會議，兩會期間、中國國務院總理李強工作報告等，政策主軸均圍繞和平統一，同時延續出反獨、促統促融、反對外力介入干涉的主調，但在和平統一路線上，對台脅迫有稍微加強力度，他個人稱為是「脅迫性的和統」，包括軍事、經濟、政治、資安、認知作戰等手段，雖然目的是要讓台灣出現對武統的想像空間和恐懼，以利達到武力恫嚇，但基本上還是「和統」路線。

蔡明彥表示，大陸對台灣各種軍事施壓朝常態化發展，例如目前約七到十天就進行一次聯合戰備警巡，數量約十架戰轟機、特種機，搭配三到四艘共艦在台海周邊空域活動。

他認為，這也與台灣跟外國往來頻密度有關，當有友台國會通過友台議案、外艦巡弋台海周邊水域、外國政要訪問台灣，中國都會以常態化戰備警巡搭配外交事件操作，除武力恫嚇，也配合認知作戰、散播爭議訊息，目的是希望分化台灣社會，達到認知作戰效果。

兩會 中共 資安

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