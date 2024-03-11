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首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

編譯廖振堯／綜合10日電
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

新房嚴重短缺不僅加劇了通膨，也使首購族無從下手。建商看到市場需求後，過去一年又掀起新一波建設潮，但與以往優先考慮大型住宅不同，反而開始建造更多小而巧的房型，推動更經濟、更親民的房屋轉型。

華盛頓郵報報導，人口普查數據顯示，中小型建案逐漸熱門，以致2023年新屋面積中位數減少4%至2179平方呎，是2010年以來最低；總體成本也因此降低、新屋房價下降6%。

據全國住宅建商協會(NAHB)，連棟屋(townhouse)愈來愈受歡迎，2023年底建造中新房有20%為連棟屋，創歷史新高。建商為了削減成本，都在建造更小、更高的建築，窗戶、櫥櫃和門也更少。

NAHB首席經濟學者迪亞茲(Robert Dietz)表示多年來建商一直專注於利潤更高的建案，也就是兩個極端：廣闊郊區土地上的大房，或都市的鋼筋混凝土公寓大樓。新冠疫情期間人們尋求更大房屋，許多人搬進郊區大房使得價格飆升，過去四年房價中位數大增28%至近41萬8000元。

但隨著建商面臨更高的借貸成本、市場越來越傾向實惠選擇，情況慢慢開始改變。全國最大建商DR Horton去年賣出超過8萬2000套房屋，其中大部分售價低於40萬元且買家為首購族，面積縮小到約900平方呎。平均售價達百萬元的高級房產建商Toll Brothers也跟上趨勢，推出起價約40萬元的「實惠豪華」(affordable luxury)住宅，數量過去一年增長一倍多，表現優於更昂貴的房產。

專家仍警告稱，小型新房僅占住房市場一小部分，新建築往往比現貨更貴，許多首購族還是難以負擔。華府智庫兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)的住房和基礎建設部主任溫克勒(Andy Winkler)仍懷疑是否建造足夠真正入門級住房來緩解住房短缺問題。現在的小型新房趨勢也需要數年持續成長才能滿足需求；而這恐怕很難成為長期趨勢，溫克勒稱美國人通常認為住房愈大愈好，「人們不是突然迷戀小房，他們只是買不起大的。」

建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社...
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

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