暖冬下缺雪又少冰 靠冬季做生意的業者喊苦：業績少6成

佛蒙特州新港地區舉行冬泳賽之前，主辦人員檢查冰層，以免有人踩破冰凍的湖面，跌入湖中發生意外。(美聯社)

3月初春，42歲的修斯(Derek Hughes)帶著8歲兒子在人造雪(artificial snow)上嘗試越野滑雪，但在華氏60度天氣底下，人造雪開始融化，感覺更像在滑水。整個冬季，這對住在明尼蘇達州 的父子只滑雪三次。

不只明州 ，美國其他各州這個冬天都比過去來得暖和。溫度屢創新高，降雪量大減，使得許多冬季活動紛紛被迫取消，例如冰上釣魚 大賽、小狗拉雪橇比賽以及冬季嘉年華會(winter carnivals)等。滑雪場、雪上摩托車廠商業績大受影響，原本靠著冬季與下雪做生意的業者叫苦連天。

非營利冬季戶外運動組織「洛佩特基金會」(Loppet Foundation)執行主任克萊爾‧威爾森(Claire Wilson)說，明州滑雪場生意比上個冬季縮水60%。她說：「我們是靠冬天吃飯的，今年這種狀況不能再出現了。」

蒙大拿州今年冬天積雪量比平均值少了50%，泰登山隘滑雪場(Teton Pass Ski Area)整個冬季由於降雪量出現半世紀新低，只開門營業四天，2月8日宣布關閉。滑雪場負責人賀拉維克(Charles Hlavac)在Instagram發文寫道，財務出現嚴重破口，「正確抉擇是斷尾求生，也就是這個季節現在就停止營業，好讓我們接下來幾個季節能夠撐下去」。

今年冬天氣溫偏高，威斯康辛州自然資源廳人員在湖邊取樣，檢測水質。(美聯社)

佛蒙特州的尚普蘭湖池塘冰球經典賽(Lake Champlain Pond Hockey Classic)主辦單位上個月宣布取消今年賽程，因為連續幾天氣溫都在華氏40度到50多度之間。

芬蘭釣魚器材製造商Rapala VMC指出，名稱為StrikeMaster的冰鑽今年冬季在美國銷售量比往年冬天減少超過60%，許多地區水面結冰太薄，不適合冰上釣魚。Rapala美國地區行銷副總監傑森(Matt Jensen)說，希望今年的狀況只是特例。StrikeMaster冰鑽主要銷售市場在明尼蘇達州、威斯康辛州、密西根州、北達科他州、南達科他州。

華爾街日報報導，溫暖又乾燥的冬季為全國各地經濟造成如何影響，雖然沒有官方數據，冬季產業主管則說，損失規模恐怕以百萬元計數。