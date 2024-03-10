我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

暖冬下缺雪又少冰 靠冬季做生意的業者喊苦：業績少6成

記者顏伶如／綜合報導
佛蒙特州新港地區舉行冬泳賽之前，主辦人員檢查冰層，以免有人踩破冰凍的湖面，跌入湖中發生意外。(美聯社)
佛蒙特州新港地區舉行冬泳賽之前，主辦人員檢查冰層，以免有人踩破冰凍的湖面，跌入湖中發生意外。(美聯社)

3月初春，42歲的修斯(Derek Hughes)帶著8歲兒子在人造雪(artificial snow)上嘗試越野滑雪，但在華氏60度天氣底下，人造雪開始融化，感覺更像在滑水。整個冬季，這對住在明尼蘇達州的父子只滑雪三次。

不只明州，美國其他各州這個冬天都比過去來得暖和。溫度屢創新高，降雪量大減，使得許多冬季活動紛紛被迫取消，例如冰上釣魚大賽、小狗拉雪橇比賽以及冬季嘉年華會(winter carnivals)等。滑雪場、雪上摩托車廠商業績大受影響，原本靠著冬季與下雪做生意的業者叫苦連天。

非營利冬季戶外運動組織「洛佩特基金會」(Loppet Foundation)執行主任克萊爾‧威爾森(Claire Wilson)說，明州滑雪場生意比上個冬季縮水60%。她說：「我們是靠冬天吃飯的，今年這種狀況不能再出現了。」

蒙大拿州今年冬天積雪量比平均值少了50%，泰登山隘滑雪場(Teton Pass Ski Area)整個冬季由於降雪量出現半世紀新低，只開門營業四天，2月8日宣布關閉。滑雪場負責人賀拉維克(Charles Hlavac)在Instagram發文寫道，財務出現嚴重破口，「正確抉擇是斷尾求生，也就是這個季節現在就停止營業，好讓我們接下來幾個季節能夠撐下去」。

今年冬天氣溫偏高，威斯康辛州自然資源廳人員在湖邊取樣，檢測水質。(美聯社)
今年冬天氣溫偏高，威斯康辛州自然資源廳人員在湖邊取樣，檢測水質。(美聯社)

佛蒙特州的尚普蘭湖池塘冰球經典賽(Lake Champlain Pond Hockey Classic)主辦單位上個月宣布取消今年賽程，因為連續幾天氣溫都在華氏40度到50多度之間。

芬蘭釣魚器材製造商Rapala VMC指出，名稱為StrikeMaster的冰鑽今年冬季在美國銷售量比往年冬天減少超過60%，許多地區水面結冰太薄，不適合冰上釣魚。Rapala美國地區行銷副總監傑森(Matt Jensen)說，希望今年的狀況只是特例。StrikeMaster冰鑽主要銷售市場在明尼蘇達州、威斯康辛州、密西根州、北達科他州、南達科他州。

華爾街日報報導，溫暖又乾燥的冬季為全國各地經濟造成如何影響，雖然沒有官方數據，冬季產業主管則說，損失規模恐怕以百萬元計數。

釣魚 明州 明尼蘇達州

上一則

強風吹拂下 加州死亡谷曼利湖北向擴2哩、湖水變淺了

下一則

奧斯卡／紅毯猜一猜 造型師：會看到很多女星改穿褲裝

延伸閱讀

今年積雪量豐 首超正常值104%

今年積雪量豐 首超正常值104%
暴風雪襲加州內華達 有雪崩危險

暴風雪襲加州內華達 有雪崩危險
暴風雪襲加州內華達 州際公路關閉數萬家庭斷電

暴風雪襲加州內華達 州際公路關閉數萬家庭斷電
處理家暴事件駁火 明州警消3死1傷 槍手也中彈亡

處理家暴事件駁火 明州警消3死1傷 槍手也中彈亡

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年