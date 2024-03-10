近130年來最暖冬天 全美今冬均溫37.6℉

由於氣候暖化再加上聖嬰現象，今年提前入春。圖為達拉斯植物園的春花盛開。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)8日證實，2023年末至今年初的冬季是美國近130年來最溫暖的冬季，本土48州平均氣溫為華氏37.6度，比平均值高5.4度；春葉萌芽的時刻也平均提前三至四周。專家指出，應是氣候暖化 加上聖嬰現象(El Nino)才造成這次暖冬 。

氣溫比8年前升高0.82度

美聯社報導，NOAA國家環境資訊中心監測主任格里森(Karin Gleason)表示，過去三個月的氣溫比八年前創下的暖冬紀錄高0.82度，這是很大的飛躍。今年2月為紀錄以來第三熱的2月，明尼蘇達州部分地區氣溫甚至比2月平均高出20度。

格里森表示強力高壓脊使美東保持溫暖和乾燥，五大湖冰蓋面積比率僅2.7%也創下2月新低；波士頓今年冬溫甚至沒有出現過個位數，最低為14度，也創下紀錄。

美聯社分析NOAA數據，發現美國冬季過去45年暖化的速度比全球暖化的速度更快，本土冬季均溫比1980年高2.2度。格里森稱這可能是因為陸地暖化的速度比海洋快，而美國大部分地區是陸地。

根據羅格斯大學冰雪實驗室(Rutgers Snow Lab)數據，今年2月積雪面積是有紀錄以來第二低、12月第三低，僅1月高於正常平均。國家氣象局(NWS)指出緬因州 北部的肯特堡(Fort Kent)截至上周的降雪量為46.8吋，僅略多於正常的一半，一年一度的狗拉雪橇比賽也因缺雪而取消。

春葉提早3、4周萌芽

追蹤植物、昆蟲和其他自然季節現象的「國家物候學網路」(National Phenology Network)指出，美國大部分地區的春葉比1991年至2020年平均提前三到四周萌芽。

國家物候學網路主任奎明斯(Theresa Crimmins)表示暖冬會帶來一些後果，像是害蟲季節更早、更長、更肆虐，因為沒有寒冬減少害蟲數量。提早開花也會讓更多花粉飄散，過敏季節恐更早開始、持續更長。此外植物和昆蟲活動提前活絡，許多冬季向南遷徙的鳥類可能錯過食物供應的高峰期。