德州2大野火逾1900平方哩 恐是老舊電纜引發

德州的「煙屋溪大火」和「溫蒂迪斯野火」均由老舊的電纜引起。（美聯社）

德州 林務單位7日公布報告指出，老舊的電力設施是引發這次德州史上最大野火的原因。

德州農工林務局(Texas A&M Forest Service)調查發現，燃燒面積已將近1700平方哩並蔓延至鄰近奧克拉荷馬州 的「煙屋溪大火」(Smokehouse Creek Fire)，以及燃燒約225平方哩的溫蒂迪斯野火(Windy Deuce Fire)，兩者火勢是由電纜引起，不過報告並未進一步說明造成電纜會出現火勢的原因。

電力公司Xcel Energy表示，公司設備應該引發了「煙屋溪大火」，但與溫蒂迪斯野火無關，該公司發言人表示，當地的電纜是由許多不同廠商持有及營運。

截至7日止，「煙屋溪大火」控制範圍已達到74%，溫蒂迪斯野火則為89%；不過，林務局提醒，當地乾燥地形預計將出現強風而提高火災風險。老舊的電力線路和其他電力設備已釀成其他重大野火，包括去年茂宜島大火與2019年的加州 大規模野火。

斯廷尼特鎮(Stinnett)居民代表上周已對Xcel Energy提起訴訟，指控在2月26日斯廷尼特附近一條老舊電纜引發了「煙屋溪大火」並指控被告未能適當檢查、維護和更換電線桿，於是造成其基座斷裂而引發火勢；不過Xcel Energy針對疏於維護和運作基礎設施的指控表示異議，原告律師華滋(Mikal Watts)表示，6日針對老舊損毀的電線杆進行檢查後發現，「一根嚴重老化的木製電線杆，早該被停止使用。」