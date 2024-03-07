至少2600萬人染病 流感、胃炎蔓延全美

聯邦疾病防治中心(CDC)報告顯示，俄亥俄、內布拉斯加、新墨西哥、密西根、阿肯色州的流感活躍，通報有類流感症狀的人數最多。圖為一家藥房的牆上顯示屏提醒民眾預防流感。(美聯社)

美國部分地區仍持續受到流感 與其他傳染病的打擊，聯邦疾病防治中心(CDC )最新報告顯示，俄亥俄、內布拉斯加、新墨西哥、密西根、阿肯色州的流感活躍水平「非常高」，其通報有類流感症狀的人數最多。

許多州的呼吸系統疾病水平「高」，與前一周相同。

與此同時，諾羅病毒在東北部迅速傳播，CDC最新數據顯示，2月初該地區近14%的諾羅病毒檢測 結果呈陽性，高於11月時此波疫情開始前的4%左右。

儘管每年這段時期的高感染率並不罕見，但醫師表示，由於新冠疫情期間的封鎖及隔離，導致免疫力減弱，許多人的病情比以往更嚴重。

CDC數據顯示，在截至2月24日的一周內，超過16%的諾羅病毒檢測結果呈陽性；過去一個月東北部的陽性率一直超過13%。

諾羅病毒藉由接觸受汙染的表面，接著碰觸嘴巴與鼻子周圍而傳染，感染通常會引發腸胃症狀，如胃痛、水狀腹瀉，以及發燒和頭痛。

在大多數病例中，症狀會在兩日內緩解，除了臥床休息外幾乎不需要治療。

俄亥俄州目前通報類流感症狀的人數為全國最多，自前一周以來，該州的呼吸系統疾病病例增加6%；每10萬人口中有51人因流感住院。

在截至2月24日的一周內，又有兩名兒童死於流感，自去年10月流感季節開始以來，兒科死亡病例總數達到93人。

截至2023年10月31日，2022-23年流感季節報告約174人死亡。

CDC估計在最新的流感季節，迄今至少2600萬人患病，29萬人住院，1萬8000人死於流感。

在2022年至2023年的流感季節，估計有3100萬人感染流感，1400萬人因流感就診，36萬人因流感住院，2萬1000人因流感死亡。

根據CDC從全國3400家醫院收集的最新數據，在截至2月24日的一周內，全國超過14%的流感檢測結果呈陽性，與前一周相比稍微下降。

流感症狀通常遠比感冒嚴重，甚至會導致胃部問題。在某些案例中，如果最脆弱的人群出現肺炎等併發症，甚至可能致命。