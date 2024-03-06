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預防性照護醫療費給付 拜登籲上訴庭保留

編譯俞仲慈／綜合5日電
拜登政府要求聯邦上訴法院保留「歐記健保」中的預防性醫療照顧項目，保障數百萬人醫療權益。圖為「歐記健保」可上網登記操作。(美聯社)
拜登政府要求聯邦上訴法院保留「歐記健保」中的預防性醫療照顧項目，保障數百萬人醫療權益。圖為「歐記健保」可上網登記操作。(美聯社)

拜登政府4日呼籲聯邦上訴法院繼續保留聯邦健保規定，由保險業負擔愛滋病預防藥物與癌症篩檢等預防性照護醫療費用，捍衛國人的醫療權益。

根據路透報導，聯邦代表律師艾奎拉(Daniel Aguilar)在紐奧良(New Orleans)第五巡迴上訴法院(5th U.S. Circuit Court)向三名承審法官強調：「預防性醫療服務對於數百萬國人至關重要，可以挽救數百萬人的性命。」

據了解，2020年德州基督教健康營運中心布雷德伍德公司(Braidwood Management)基於宗教理由，反對愛滋病毒(HIV)暴露前預防藥物PrEP，並主張「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)決定預防性照護政策的聯邦專案小組屬於不合法任命，正式提告。

結果去年3月，福和堡(Fort Worth)聯邦地區法官歐康諾(Reed O'Connor)裁決專案小組自2010年以來的所有決策無效，並推翻歐記健保部分條款：保險公司須負擔特定癌症篩查與愛滋病毒預防性藥物PrEP等預防照護醫療，且病患不須額外付費的規定。

拜登政府提出上訴，企圖推翻歐康諾的裁決，繼續保留歐記健保原先規定，不過原告律師米切爾(Jonathan Mitchell)主張專案小組決策不合法，應該維持原裁決並重申：「特定人士獲得授權，強制私人保險公司必須負擔預防性醫療照護，等於變相讓他們成為聯邦官員。」

拜登政府則辯稱衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)可以追溯核准專案小組的醫療決策，但米切爾主張歐記健保條款不允許。

艾奎拉表示，即使上訴法院同意奧康納限縮健保範圍的裁決，也應該用「手術刀」而非「大錘」的方式，盡可能保留歐記健保，並舉列說明：「原告應該沒有特別理由反對威斯康辛州某人，在沒有負擔保費的情況下，照樣接受肺癌篩檢。」

歐記健保 拜登 保險

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