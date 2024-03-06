信用卡遲交費 擬設8元封頂 美國商會控逾權將提告

拜登總統5日白宮主持「競爭委員會」，致力降低國人各項生活成本的「垃圾費用」，打擊食品雜貨、處方藥、醫療保健、住房和金融服務等領域的非法和不公平定價。(美聯社)

拜登 政府打擊不當附加的「垃圾收費」(junk fee)不遺餘力，消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)5日宣布最新措施，將所有遲付信用卡 的罰款(late fee，遲交費)設定八元的上限封頂，遠低於目前全美平均值32元，如果需收取超過八元，銀行須說明原因，將讓國人每年將因此省下總額100億元。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)已表達反對立場，將提起訴訟，試圖阻止這項滯納金設限的規定。

CFPB估計，全美銀行每年收取的信用卡滯納金約140億元。

CFPB局長喬普拉(Rohit Chopra) 說，信用卡持卡人深受垃圾收費困擾。

總統拜登(Joe Biden)透過白宮競爭委員會(White House Competition Council)致力降低美國人各項生活成本，正組建團隊打擊食品雜貨、處方藥、醫療保健、住房和金融服務等領域的非法和不公平定價；打擊團隊將由司法部和聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)主導。

拜登政府可望每年為全美國人消除200億元垃圾收費；目前消費者每年約支付900億元垃圾收費，與音樂會、公寓租賃和汽車經銷商費用相關。

南卡羅來納州 共和黨國會參議員史考特(Tim Scott)認為滯納金設限將導致消費者嚴重延遲還款、面臨更高利率、影響信貸機會，最終付出更高成本。

美國銀行家協會(American Bankers Association)執行長尼科爾斯 (Rob Nichols) 說，CFPB的決策依據有缺陷，而且誤解滯納金鼓勵消費者負責的的重要作用。

美國商會執行副會長布拉德利(Neil Bradley)認為，CFPB越權，滯納金設上限無異於讓準時付款者為延遲付款的人受罰。

全美2023年第三季信用卡餘額超過1.05兆元，創下新高，聯邦存保公司(FDIC)下個月發布第四季數據勢必再增加。

愈來愈多人拖欠卡債。 美國運通(American Express)、摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集團(Citigroup)、第一資本(Capital One) 以及發現者(Discover)等主要信用卡發行機構拖欠率近幾季接連上升。

政府控管信用卡滯納金有前例可循。拜登將消除垃圾收費作為2024年大選的主要經濟議程之一。