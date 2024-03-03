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本季最強暴風雪侵襲 加州、內華達大停電 部分公路關閉

記者胡玉立／綜合報導
加州和內華達山區遭受暴風雪侵襲，圖為貨櫃車在加州山區冒雪前行。(美聯社)
加州和內華達山區遭受暴風雪侵襲，圖為貨櫃車在加州山區冒雪前行。(美聯社)

加州內華達州之間的山脈沿線這個周末遭受本季最強烈風暴侵襲，已導致加州80號州際公路約100哩路段關閉，陣風和大雨襲擊低海拔地區，數以萬計房屋停電；部分地區積雪高達10呎，通行困難。

加州和內華達山區遭受暴風雪侵襲，圖為加州山區居民沿著雪堤開車。(美聯社)
加州和內華達山區遭受暴風雪侵襲，圖為加州山區居民沿著雪堤開車。(美聯社)

國家氣象局(NWS)內華達州雷諾(Reno)站表示，3日晚上，內華達山脈(Sierra Nevada)東部發生雪崩的危險很高；山上陣風超過時速120哩。國家氣象局灣區辦公室建議民眾，周末不要前往內華達山脈滑雪勝地。預計內華達山脈的陣雪將持續到6日。

因旋轉大風和能見度低，加州當局1日暫時關閉80號州際公路介於雷諾和沙加緬度(Sacramento)之間約100哩道路。

加州和內華達山區遭受暴風雪侵襲，山區面臨雪崩危險，圖為加州山區小鎮居民站在一個人...
加州和內華達山區遭受暴風雪侵襲，山區面臨雪崩危險，圖為加州山區小鎮居民站在一個人高的雪裡，要鏟出一條通道。(美聯社)

加州公路巡警特拉基(Truckee)分部表示，截至2日凌晨5時30分，80號州際公路西行交通在內華達州線處折返，東行交通在沙加緬度東北約50哩的科爾法克斯(Colfax)折返。

國家公園管理局已宣布，優勝美地國家公園至少會在3日下午以前關閉。通往紅杉國家公園和國王峽谷國家公園(Sequoia and Kings Canyon National Parks)的將軍高速公路(Generals Highway)部分路段也關閉。

國家氣象局氣象學者邱吉爾(William Churchill)2日表示，預計高海拔地區降雪量將逾10呎，對太浩湖周邊地區居民造成「生命安全隱憂」；「對內華達山脈及內華達州部分地區來說，這是一場極端暴風雪，甚至延伸到猶他州和科羅拉多州西部部分地區。」

加州和內華達山區遭受暴風雪侵襲，面臨雪崩危險，圖為加州山區小鎮的雜貨店幾乎被埋在...
加州和內華達山區遭受暴風雪侵襲，面臨雪崩危險，圖為加州山區小鎮的雜貨店幾乎被埋在雪裡。(美聯社)

太平洋天然氣與電力公司(Pacific Gas & Electric)2日上午8時左右報告稱，近3萬戶家庭和企業停電。內華達州NV Energy公用事業公司報告，卡森城(Carson City)、雷諾和太浩湖地區以及80號州際公路走廊沿線約1萬多戶停電。

內華達州 加州 猶他州

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