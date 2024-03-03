老天幫倒忙…德州史上最大野火 高溫強風助長火勢

德州史上最大規模的野火，撲救十分困難，火勢和濃煙遮蔽了高速公路。(歐新社)

德州 發生史上最大規模野火，近期高溫 、強風加上乾燥空氣，讓消防人員疲於奔命，另外野火造成大批牛隻死亡，牧場不但蒙受鉅額損失，還得處理眾多牛屍的善後工作。

據美聯社報導，位於德州「狹長地區」(Panhandle)的「煙屋溪」(Smokehouse Creek)26日爆發野火，火勢一發不可收拾，至少有500棟建築物被燒毀以及至少兩人不幸死亡。

消防隊發言人內德洛(Jason Nedlo)直言：「我們會繼續使用推土機和消防車來控制火勢，盡全力保住建築物，不要再失去任何生命。」

德州野火造成大量牛隻死亡，圖為牧場工作人員檢視損失。(美聯社)

德州農工林務局(Texas A&M Forest Service)2日指出，這場野火與另一場大火結合，從德州往奧克拉荷馬州蔓延，受害範圍超過1700平方哩，但目前已有15%面積獲得控制。

不過天氣預報狹長地帶2日將出現華氏75度高溫、時速45哩的陣風，而且濕度低於10%，恐怕助長火勢，國家氣候預報中心氣象專家邱吉爾(William Churchill)表示：「可能發生新的野火，相對濕度非常低，陣風又強，所以只要稍稍出現一個火花，可能就點燃另一場大火。」

州長艾伯特(Greg Abbott)1日視察災區後也呼籲居民：「任何人都不能放鬆，每個人都必須提高警戒。」

這場德州史上最大規模的野火，燒死大批牛隻，牧場主人鮑爾 斯(Chance Bowers)無奈表示，由於牛屍數量太多，牧場工人得動用推土機加速清理。

鮑爾斯還透露牧場飼養約1000頭牛，至少有250頭死亡：「我們正逢小牛出生的季節，數周後我們就知道到底損失多少。」

至於嚴重燒傷或沒有存活機率的牛隻也將全數被安樂死，德州農業總監米勒(Sid Miller)預估，被燒死的牧牛可能多達數千頭。

德州是全美最大的牛隻產地，其中85%以上牛隻都飼養在野火蔓延的「狹長地區」，每頭牛價值2500至3000元，因此牧場主人蒙受巨大的經濟損失。