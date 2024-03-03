保險費率暴漲53.6% 野火風險大傷德州屋主荷包

德州野火摧毀不少民房，使其餘屋主保費大漲，部分保險公司更撤出火災高發地區。(美聯社)

氣候變遷 讓德州 野火風險大增，而不斷增長的火災風險已開始影響德州保險 市場；屋主保費大漲，一些保險公司也因此從德州部分地區撤出。

標普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence)數據顯示，2019年至2023年間，德州屋主保險費率上漲53.6%；是亞利桑納州以外，各州比率最高者。 一些保險公司也已開始退出德州部分市場。

本周德州狹長地區(Panhandle)野火中的「煙屋溪大火」(Smokehouse Creek Fire)，已釀成德州史上最大火災，正是高風險的明證。

德州氣候學者、德州農工大學大氣科學教授尼爾森-加蒙(John Nielsen-Gammon)表示，「煙屋溪大火」蔓延又大又快，須滿足三種天氣條件：高溫、相對濕度低、強風；氣候變遷可能導致火災季節提前開始，並持續更長時間，炎熱乾燥天氣條件會增加引發野火的天數。

德州大部分地區的野火發生在夏季，但隨著氣候變化，「火災季節」概念變得愈來愈模糊。林業局南方研究站氣象學者劉永強(Yongqiang Liu，音譯)表示：「德州過去有明顯的火災季節，但現在火災已成全年威脅。」

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)分析，德州易受野火影響的房產數量是全美第二，僅次於佛州。德州農工林務局(Texas A&M Forest Service)表示，德州只有約1%的野火發生在狹長地帶，但該地區燒毀面積占全州燒毀面積的一半。

無黨派極端氣候研究組織「德州2036」 (Texas 2036)調查顯示，德州居民最關心房屋保險費用上漲問題，約88%對極端天氣事件增加其財產保險費用表示擔憂。該組織政策顧問馬祖爾(Jeremy Mazur)表示，「野火風險不斷增長帶來的真正影響是：財產保險費增加。」

德州第二大保險公司全州保險(Allstate)2月監管文件將野火列為其「潛在災難損失最大領域」之一。德州媒體KXAN報導，達拉斯西南部拉諾郡(Llano)和伯內特郡(Burnet)居民聲稱，他們的保險公司因野火風險已放棄承保。