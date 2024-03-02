海理生死線…超級星期二5日登場 川普團隊喊穩贏

5日是今年初選季的重頭戲「超級星期二」(Super Tuesday)，前南卡羅來納州州長海理在共和黨內能否擋下前總統川普再度問鼎白宮之路，在此一舉。圖為海理(右)2月29日在維吉尼亞州拜票。(歐新社)

5日將是今年初選季的重頭戲「超級星期二」(Super Tuesday)，15州外加一個美國屬地的初選同時登場，投票結果攸關能否獲得政黨提名為總統候選人的黨代表票數三分之一，可能也決定前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)的競選命運，她能否擋下前總統川普再度問鼎白宮之路，這一役將決定勝負。

尋求連任的拜登總統在民主黨初選並未面對足以抗衡的競爭對手，「超級星期二」預料將輕鬆過關。

「超級星期二」用來形容美國總統初選過程裡，最多州舉行投票的一天，共和黨 總共2429張黨代表票中，「超級星期二」這天占了其中874張，包括人口最多的加州 與德州；今年7月舉行的共和黨全國黨代表大會(Republican National Convention)上，只要在初選裡拿到1215張黨代表票的人就能贏得提名，成為共和黨2024年總統候選人。

在超級星期二舉行選舉的各州及共和黨代表票數分別為：阿拉巴馬(50票)、阿拉斯加(29票)、阿肯色(40票)、加州(169票)、科羅拉多(37票)、緬因(20票)、麻州(40票)、明尼蘇達(39票)、北卡羅來納(74票)、奧克拉荷馬(43票)、田納西(58票)、德州(161票)、猶他(40票)、佛蒙特(17票)、維吉尼亞(48票)，以及美屬薩摩亞(9票)。

由於舉行投票的州分布於不同時區，「超級星期二」整體開票結果可能需要等候一段時間才能明朗。在加州，通訊投票 (vote-by-mai)只要郵戳是在投票日當天或之前，選務機關在3月12日前收到，均視為有效票。

某些州採「開放式初選」(open primaries)，登記選民可自行選擇參加民主黨或共和黨投票，讓選舉結果添增更多變數。

海理從愛阿華、新罕布夏、內華達、維京群島、南卡羅來納州初選一路走來，在初選選戰中不曾贏過川普；民調顯示，川普在加州、德州初選支持度全面領先，阿拉巴馬州、緬因州、明州也一樣。川普競選團隊估計，「超級星期二」至少可獲773張黨代表票，再過一到兩周便篤定跨越提名門檻。