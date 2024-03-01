大谷翔平比人生規畫晚3年結婚 想生3胎

大谷高中時列下的人生目標清單，幾乎每年都會被拿出來檢視一遍。（取自Ｘ平台、路透）

日籍球星大谷翔平 2月29日突然在個人IG宣布與日本 女性結婚喜訊，他其實以前就寫過人生規畫時間表，曾計畫「26歲結婚」，現在29歲結婚晚了3年，且當時規畫婚後六年內生兩男一女。

大谷翔平的婚訊來得突然，球迷在震驚中獻上祝福，大谷的人生清單中，又有一項可以打勾了。

大谷翔平就讀花卷東高校三年級時，曾在「人生規畫筆記」上寫下未來各年齡目標。當時他設定要在27歲入選WBC經典賽日本代表隊，並拿下最有價值球員(MVP)，結果他在去年28歲時做到，考慮到經典賽因COVID-19疫情延期舉辦，他達成的時間與原本規畫大致吻合。

不過，大谷翔平的筆記上還有其他規畫，像是「26歲結婚」、「28歲長男出生」、「31歲長女出生」、「33歲次男出生」，想要在六年內生三個。

大谷翔平的喜訊傳出後，其故鄉岩手縣發出號外，對他表達祝福。「岩手日報」在盛岡車站，以及大谷翔平出生的奧州市發放1萬1000份號外，讓上班族與學生一同分享故鄉英雄的喜訊。

有學生表示，「聽到(結婚)對象也是日本人，感覺放心了。」還有人說，「他一直是專注於棒球，沒時間和女生交往的形象，其實也到了適婚年齡，期待他婚後能更上一層樓。」

大谷翔平曾在節目上表示理想型是「天才童星」蘆田愛菜，當時她僅有10歲，不過大谷還強調自己不是「蘿莉控」，只是因為不斷被問到感情問題覺得煩，才給出這個答案。

但這項對話多年以來一直蔚為佳話，就連蘆田愛菜19歲時，曾在錄綜藝節目，與其他藝人討論大谷翔平，她讚說球技好、人品也好，一度還害羞摀嘴。

蘆田愛菜曾演過經典日劇 「Mother」、「寶貝的生活守則」，更獲邀至好萊塢演出電影「環太平洋」，飾演女主角菊地凜子的童年時期，去年演出日劇「最好的教師」還斬獲多項女配角獎項，而她不僅功課好，外型可愛，更是一名學霸，她去年獲得直升慶應大學法學部政治學科的機會，才剛成為大學新鮮人。