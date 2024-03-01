我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

大谷翔平比人生規畫晚3年結婚 想生3胎

編譯中心／綜合報導
大谷高中時列下的人生目標清單，幾乎每年都會被拿出來檢視一遍。（取自Ｘ平台、路透）
大谷高中時列下的人生目標清單，幾乎每年都會被拿出來檢視一遍。（取自Ｘ平台、路透）

日籍球星大谷翔平2月29日突然在個人IG宣布與日本女性結婚喜訊，他其實以前就寫過人生規畫時間表，曾計畫「26歲結婚」，現在29歲結婚晚了3年，且當時規畫婚後六年內生兩男一女。

大谷翔平的婚訊來得突然，球迷在震驚中獻上祝福，大谷的人生清單中，又有一項可以打勾了。

大谷翔平就讀花卷東高校三年級時，曾在「人生規畫筆記」上寫下未來各年齡目標。當時他設定要在27歲入選WBC經典賽日本代表隊，並拿下最有價值球員(MVP)，結果他在去年28歲時做到，考慮到經典賽因COVID-19疫情延期舉辦，他達成的時間與原本規畫大致吻合。

不過，大谷翔平的筆記上還有其他規畫，像是「26歲結婚」、「28歲長男出生」、「31歲長女出生」、「33歲次男出生」，想要在六年內生三個。

大谷翔平的喜訊傳出後，其故鄉岩手縣發出號外，對他表達祝福。「岩手日報」在盛岡車站，以及大谷翔平出生的奧州市發放1萬1000份號外，讓上班族與學生一同分享故鄉英雄的喜訊。

有學生表示，「聽到(結婚)對象也是日本人，感覺放心了。」還有人說，「他一直是專注於棒球，沒時間和女生交往的形象，其實也到了適婚年齡，期待他婚後能更上一層樓。」

大谷翔平曾在節目上表示理想型是「天才童星」蘆田愛菜，當時她僅有10歲，不過大谷還強調自己不是「蘿莉控」，只是因為不斷被問到感情問題覺得煩，才給出這個答案。

但這項對話多年以來一直蔚為佳話，就連蘆田愛菜19歲時，曾在錄綜藝節目，與其他藝人討論大谷翔平，她讚說球技好、人品也好，一度還害羞摀嘴。

蘆田愛菜曾演過經典日劇「Mother」、「寶貝的生活守則」，更獲邀至好萊塢演出電影「環太平洋」，飾演女主角菊地凜子的童年時期，去年演出日劇「最好的教師」還斬獲多項女配角獎項，而她不僅功課好，外型可愛，更是一名學霸，她去年獲得直升慶應大學法學部政治學科的機會，才剛成為大學新鮮人。

大谷翔平 日本 日劇

上一則

閃婚+道奇新約 大谷翔平經濟效益可期

下一則

民主黨護航 國會兩院通過臨時開支案

延伸閱讀

MLB／大谷翔平首談婚姻 水原一平罕見翻到卡詞：剛剛說什麼？

MLB／大谷翔平首談婚姻 水原一平罕見翻到卡詞：剛剛說什麼？
大谷翔平宣布結婚 日女星突曬鑽戒：對不起嚇到你們

大谷翔平宣布結婚 日女星突曬鑽戒：對不起嚇到你們
大谷翔平結婚比計畫晚3年 人生清單曝光：生2子1女

大谷翔平結婚比計畫晚3年 人生清單曝光：生2子1女
MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒則曝父母不想兒媳2職業

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)將於11月辭去參院共和黨領袖職務。(美聯社)

麥康諾辭職 史上任期最長參院共和黨領袖11月下台

2024-02-28 12:40
物價飛漲，消費者購物前會先比價。圖為維州消費者在超市購物。(美聯社)

消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

2024-02-26 14:05

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵