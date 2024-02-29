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注射毒劑失敗 愛達荷等候處決最久死囚被擱置處決

記者胡玉立／綜合報導
28日克里奇行刑日當天，有約15名抗議者聚集在監獄外，唱著「奇異恩典」，呼籲停止行刑。(美聯社)
28日克里奇行刑日當天，有約15名抗議者聚集在監獄外，唱著「奇異恩典」，呼籲停止行刑。(美聯社)

全美等待處決時間最長的死囚、現年73歲的連續殺人犯克里奇(Thomas Creech)，28日在愛達荷州獄方嘗試對他執行注射死刑失敗後，行刑已被擱置。這場行刑是愛達荷州12年來的首次處決。

克里奇1974年入獄，被判在三個州犯下五樁謀殺罪，另涉嫌其他幾樁謀殺案，他曾因此被判死刑，後來減為無期徒刑。但1981年，克里奇在獄中毆打一名獄友致死，再度被判死刑；之後在死囚牢房一待就是43年。

現年73歲的連續殺人犯克里奇，28日在愛達荷州獄方嘗試對他執行注射死刑失敗後，行...
現年73歲的連續殺人犯克里奇，28日在愛達荷州獄方嘗試對他執行注射死刑失敗後，行刑已被擱置。(美聯社)

28日上午10時，克里奇被推入愛達荷州死刑室；由三名醫療隊員組成的團隊為了注射毒劑，反覆在克里奇的雙臂雙腿建立靜脈注射管，卻都宣告失敗。典獄長最後在上午10時58分宣布停止行刑。

包括愛州檢察長拉布拉多(Raul Labrador)在內的六名愛州官員和美聯社等四名新聞媒體代表，在場目睹一切。過程中，克里奇一再看向坐在證人室的家人和代表；有時似乎朝某人說「我愛你」。行刑停止後，典獄長走近克里奇，對他耳語了幾分鐘，捏了捏他手臂。

克里奇的律師立即向美國地方法院提出新的暫緩執行動議，並稱「有鑑於今早行刑計畫嚴重拙劣，證明愛達荷州懲教署(IDOC)無法執行符合人道且合憲的處決，律師尋求緊急暫緩執行」。愛達荷州懲教署表示，克里奇的死刑令即將到期，當局正考慮下一步作法。

克里奇律師之前曾提出連串上訴，希望阻止處決；其中包括聲稱寬赦處理聽證不公，處決克里奇違憲，因為他是被法官判刑而不是陪審團判刑，他也沒有得到有效的律師協助等，但法院並未發現赦免處決的理由；克里奇的最後機會是向聯邦最高法院請願，但請願在28日處決前幾小時遭拒。

克里奇幾年前與一名獄警的母親結婚；27日晚上，他與妻子在愛達荷州監獄度過最後時光，吃了最後一頓晚飯，包括炸雞、馬鈴薯泥、肉汁和冰淇淋。28日有約15名抗議者聚集在監獄外，一度唱著「奇異恩典」。

愛達荷州 監獄

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