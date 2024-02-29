加密幣FTX創辦人 班克曼-佛萊德要求僅判刑最高6年 理由：自閉症

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛萊德的律師以班克曼-佛萊德患有自閉症為由，建議法官判處刑期五至六年，遠低於他因竊取FTX客戶數十億元面臨的約100年監禁。(美聯社)

加密貨幣 平台FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)去年被紐約法院陪審團裁定，他被控的電匯詐欺 、串謀、洗錢和選舉財務違規等七項罪名全部成立；刑期訂3月28日宣判。但根據被告27日提交的法庭文件，他的律師建議判刑五至六年，遠低於他因竊取FTX客戶數十億元面臨的約100年監禁。

此案被檢察官視為美國史上最大金融詐欺案之一。班克曼-佛萊德的律師在近百頁量刑備忘錄中主張判處63個月至78個月徒刑，理由是：班克曼-佛萊德患有自閉症(ASD)，長期監禁將對他安全構成風險；還有，他本想透過現已倒閉的FTX，讓世界變得更好。

律師表示，自閉症患者可能難以適應社會暗示和規範，較難以預期方式對其他囚犯和獄警做出反應，「獄中的社會動態和他受到的檢視，可能導致他面臨身體暴力」。

律師並致力描繪班克曼-佛萊德投身慈善事業、簡樸生活的形象；指他希望透過慈善捐贈讓世界更好，物質和奢侈對他沒有任何幫助。這形象與檢察官在審判時形容班克曼-佛萊德在巴哈馬過著奢華的頂層公寓生活，差距甚大。

律師還表示，已倒閉的FTX客戶可望從已破產 的FTX收回全額資金，此案「對客戶、貸款人和投資者的傷害為零」。

部分FTX債權人質疑此論點。他們表示，FTX倒閉讓他們無法從近幾個月加密貨幣價格大漲中受益。FTX財產評論顯示，客戶將以現金獲得全額遇款，金額基於2022年11月FTX破產時的加密貨幣價格。自那時以來，比特幣價格已上漲兩倍多。

與此同時，律師提交包括朋友、前FTX員工20餘份信件，證明班克曼-佛萊德的品行；其中一封信來自他的「獄友」、因製作兒童色情被捕入獄的前紐約市警察辛普森(Carmine Simpson) ；他稱讚班克曼-佛萊德在獄中堅持原則，包括純素飲食；「儘管獄中餐食只是未煮熟的米飯、噁心的豆子和變了色的生菜，但山姆仍恪守承諾，不參與虐待動物行為」。