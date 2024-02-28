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中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

破已亡傳言？秦剛「辭去」人大代表 未見發布新外長

特派記者廖士鋒／北京報導
中國14屆人大常委會第八次會議公告，中國前外長秦剛「辭去」天津人大代表資格，似有意澄清外界傳言。(美聯社)
中國14屆人大常委會第八次會議公告，中國前外長秦剛「辭去」天津人大代表資格，似有意澄清外界傳言。(美聯社)

中國全國兩會召開前夕，14屆人大常委會第八次會議27日在北京閉幕，會議通過「保守國家秘密法」修訂案；人事方面，原先外界預期會議閉幕後將通過並發布新任外交部長，但最終沒有相關人事消息，出乎外界意料。

同樣受矚的是，會議公告中國前外長秦剛「辭去」天津人大代表資格，似有意澄清外界傳言，而連同秦剛，這次共有11人被宣布代表資格中止，其中也包含解放軍高層，顯示中國軍中反腐仍在延燒。

據新華社報導，14屆人大常委會第八次會議根據代表資格審查委員會提出的報告，確認黃莉新的代表資格有效，並依照有關規定，終止王一新、孫飆、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠、黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉的代表資格。

在上述被終止資格的人員中，王一新、孫飆、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠等七人皆是被所屬省分的人大常委會「罷免」；黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉等四人則是「辭職被接受」。

其中，天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第14屆全國人民代表大會的代表職務。

秦剛是去年1月在天津當選全國人大代表，去年3月進一步當選中國國務委員，成為當時最年輕的「黨和國家領導人」，但去年6月底後就沒有公開露面，並於7月、10月陸續遭免去外長、國務委員之職，如今又「辭去」人大代表，外界認為，當局似乎意在對外澄清他已身亡的傳聞。

未處理李尚福人大代表資格

此外，去年5月才擔任中部戰區副司令員的解放軍陸軍中將李志忠這次也被罷免人大代表，顯示當局調查解放軍貪腐案可能還在延燒，尚未告一段落。

不過，這次中國官方處理了秦剛的人大代表資格，卻未處理前防長李尚福的人大代表資格。李尚福去年10月被免職後，僅剩的中共中央軍委委員身分，近期也被證實除名於中國國防部官網。

全國人大常委會委員長趙樂際（中）27日上午在北京主持14屆全國人大常委會第八次會...
全國人大常委會委員長趙樂際（中）27日上午在北京主持14屆全國人大常委會第八次會議閉幕會並作講話。（新華社）

秦剛 解放軍 李尚福

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