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收到董事會主席捐10億元 紐約愛因斯坦醫學院學費全免

編譯陳韻涵／綜合26日電
紐約愛因斯坦醫學院董事會主席露絲‧高特斯曼宣布將捐出10億元，使該校所有學生都免費就讀。(取自X平台)
紐約愛因斯坦醫學院董事會主席露絲‧高特斯曼宣布將捐出10億元，使該校所有學生都免費就讀。(取自X平台)

紐約布朗士(Bronx)的艾伯特愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)學生今後不用付學費，因為該校收到來自該校董事會主席露絲‧高特斯曼(Ruth Gottesman)的10億元捐款。

華爾街日報報導，這筆天價捐款的捐贈者是該校教授及董事會主席、93歲的露絲‧高特斯曼，她也是波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)已故股東高特斯曼(David "Sandy" Gottesman)的遺孀。

露絲1968年進入該校任職，研發出診斷幼童學習問題的方法並推動成人識讀計畫；高特斯曼夫婦長年捐助該醫學院。

高特斯曼2022年逝世，享壽96歲，他不僅是波克夏海瑟威的股東，也是該集團執行長巴菲特(Warren Buffett)的好友；露絲表示，這筆捐款來自丈夫的遺產。

艾伯特愛因斯坦醫學院表示，這筆捐款將用來支付該校所有學生的學費，希望此舉能幫助更多學生從醫，因為醫學院高昂的學費可能會讓許多人望之卻步；該校四年級學生將不用繳納春季學期的學費，而8月起，所有學生都將免繳學費。

美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)數據顯示，2023年全美醫學生的貸款債務負擔中位數為20萬元，其中84%醫學生至少借貸10萬元。

艾伯特愛因斯坦醫學院四年制的學費今年將近6萬元，校方估計，學生每年在生活費、書籍費和其他雜費的預算至少要3萬5000元。

醫學院院長湯默(Yaron Tomer)表示，「這筆捐款徹底改變我們繼續吸引新生的能力，這些學生致力落實我們的使命，而不僅是那些有能力負擔昂貴學費的學生。」

該校與布朗士蒙特費爾家庭健康中心(Montefiore Family Health Center)的10所醫院有關聯，露絲也是其董事。

近年許多醫學院推出類似的學費/獎學金計畫，利用金援當作招生工具，同時填補兒科和內科缺額的情況。

紐約大學醫學院補助所有學生全額學費，而哥倫比亞大學補助經濟有困難的醫學生全額學費。

波克夏 布朗士 華爾街

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