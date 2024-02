阿州最高法院裁決／她欣慰、她絕望…準媽媽反應兩極

阿州一對夫婦透過人工受孕生下一對雙胞胎,他們在相框上寫著「即使在出生前就愛你們」。(路透)

阿拉巴馬州 最高法院16日裁定冷凍胚胎在法律上視為「兒童」,若不慎破壞或銷毀冷凍胚胎,恐面臨過失致死的刑責後,在接受過人工受孕的準媽媽圈也引發兩極反應,信仰強烈者額手稱慶,但也有人憂心得付大筆錢來保存胚胎。

41歲的娜塔莉‧布魯姆菲爾德(Natalie Brumfield)得知阿州裁決結果後喜極而泣,她有七個小孩,其中兩個透過體外人工受精誕生;信奉天主教的布魯姆菲爾德認為,生命從胚胎便已開始,並對這項裁決避免胚胎被銷毀,她對此感到欣慰。

36歲的艾米麗·卡皮盧托(Emily Capilouto)得知裁決結果後絕望落淚,她與丈夫做試管嬰兒多年,如今終於進入最終療程,其中一個胚胎將植入她的子宮;然而,生殖診所已經通知她,礙於判決將無限期暫停並延後相關程序。

卡皮盧托表示,「我不知道這代表什麼意思」,難以想像盼了多年的孩子將無限期延後。

許多做試管嬰兒的婦女在阿州裁決後都有類似疑問,全國性的措施尚不清楚,但許多阿州女性已認定,這項源自宗教的裁決會影響她們成為母親的安排,遑論做試管嬰兒的過程已經充滿許多身心痛苦。

布魯姆菲爾德等反墮胎的女性表示,這項裁決反映聖經箴言(Proverbs)31-8的內容:「當為啞巴(不能自辯者)開口」(Speak up for those who have no voice)。

紐約時報 報導,許多近期接受體外人工受精手術,或已進行到療程中段的阿州女性表示,她們完全驚呆了。

部分已經生下試管嬰兒的夫妻表示,不會在阿州再次接受手術;其他人則擔心,現在必須支付鉅款,永久保存冷凍胚胎,包括那些不適合植回子宮的劣質胚胎。

更多人納悶,捨棄未使用的胚胎或將冷凍胚胎移到他州保存,何以構成刑事罪責?

41歲的維洛尼卡‧衛比-厄普徹奇(Veronica Wehby-Upchurch)育有一子,另存有兩個冷凍胚胎,她說:「將胚胎視同兒童,跳過了嬰兒階段,培養皿上的胚胎甚至不會在驗孕試紙上出現粉紅色線條。」

住在阿州霍姆伍德(Homewood)的衛比-厄普徹奇與朋友聊天時,開玩笑表示,現在是否必須在申報所得稅時,將兩個冷凍胚胎列入退稅 清單並申辦健康保險。

衛比-厄普徹奇表示,因為法院的裁決,「這類問題並不瘋狂」。