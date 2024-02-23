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新版FAFSA出包 獎助學金一再拖 數十所大學延後註冊

記者顏伶如／綜合報導
「免費申請聯邦學生援助表」簡化版推出時程拖延，數千萬家庭今春要等候數周到數月才能知道結果，數十所大學宣布延後「確認註冊期限」。圖為柏克萊加大。(美聯社)
「免費申請聯邦學生援助表」簡化版推出時程拖延，數千萬家庭今春要等候數周到數月才能知道結果，數十所大學宣布延後「確認註冊期限」。圖為柏克萊加大。(美聯社)

拜登政府為2024-2025學年度使用的「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)推出簡化操作新版，原本用意是讓申請聯邦獎助學金變得更方便，結果卻因時程一拖再拖，如今教育部已無力在期限之前處理申請新案，數千萬家庭今春要等候數周，甚至數月才能知道結果，狀況混亂使得數十所大學宣布延後5月1日的確認註冊期限。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)對於拜登政府推出新版FAFSA狀況連連已展開兩項調查。

前任教育部資深官員柏吉朗(David Bergeron)比喻說，從某種程度來看，新版FAFSA發生的問題就像國稅局(IRS)沒辦法在4月15日接收民眾提交報稅稅表一樣。

他表示，對於子女今秋即將上大學的家庭來說，原本以為FAFSA是基本的政府作業，一切都將運作良好。

Politico新聞網站報導，某些學生指出，去年12月底上線的FAFSA網站存有系統錯誤，如果家長沒有社會安全號碼，孩子便完全無法申請獎助學金；教育部說，正在設法排除問題。

教育部表示，將近500萬名學生已經成功完成新版FAFSA申請。去年申請FAFSA的學生總數則有1700多萬名。

教育部的新版FAFSA出師不利，引起兩黨國會議員批評，並要求官員說明系統何時能夠修好。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)上周對媒體表示，教育部正為解決新版FAFSA問題動用所有人力；他說，系統延誤確實令人感到沮喪及挫折。

為學生提供上大學諮詢的非營利組織「全國大學入學網路」(National College Attainment Network)指出，今年提交FAFSA申請表的12年級高中生，人數比去年同期減少約一半。

FAFSA申請人數縮水在低收入社區的高中以及非洲裔學生、西語裔學生比率較高的高中尤其明顯。

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