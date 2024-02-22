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傷荷包 Z世代55%後悔花太多酒錢

編譯潘勛／綜合21日電
45%的飲酒人後悔花太多錢在喝酒與派對上，Z世代尤為極端，55%表示懊惱花太多酒錢。(圖／123RF)
45%的飲酒人後悔花太多錢在喝酒與派對上，Z世代尤為極端，55%表示懊惱花太多酒錢。(圖／123RF)

線上借貸平台「放款樹」(LendingTree)最新報告指出，45%飲酒人表示很後悔花太多錢在喝酒與「趴踢」(party，派對)上，17%表示買酒甚至讓他們陷入負債；這種狀況在Z世代尤為極端，55%表示後悔於花酒錢太多，29%表示因為飲酒成習而陷入負債。

「新聞周刊」(Newsweek)報導，總計起來，飲君子中27%、Z世代45%認為，飲酒對他們的財務造負面影響。

雖說花太多錢買酒可能與任何世代年輕時常犯的錯有關，但目前確實有些經濟理由，讓Z世代走上花太多錢買酒而負債的路。

放款樹首席額度分析師舒茲(Matt Schulz)表示，這件事其實很大，Z世代很可能不像老一輩那樣，預算沒那麼大的迂迴空間；他們還沒來到收入最多的黃金年紀，所以他們帶回家的錢較少，可能沒有其他世代的儲蓄緩衝空間。

紐約市26歲民眾畢米勒(Garrett Bemiller)驚覺到自己喝一晚的酒，花費輕易就超過100元；他認為這種狀況如此常見，實在是因酒精深植到社交之中，尤其在大家還年輕的時候；他認為自己很幸運，只消克服短期衝擊，視為社交外出的副作用，但對那些經常外出的人，他可以想像到對財務傷害有多大。

畢米勒表示，雖說外出而且為此付錢對年輕人是常見活動，但他認為Z世代受到的打擊特別重，本質上與Z世代遭逢的特殊困境有關，但以往世代沒碰過；酒與飲酒文化一直都在，但以前酗酒不像現在打擊那麼重。

畢米勒表示，自己很少喝酒了，部分原因在酒錢對他荷包傷害太大。

但以酒為中心的社會文化伴同通膨，意味著Z世代進入工作時期，賺的錢較少，還想參加社交生活，遠遠容易陷入負債。

另外，Z世代更沉迷社群媒體，他們經常在秀自己與朋友夜遊揮霍，也經常描述。專家表示，同一時間，Z世代碰到全球疫情，大學時代很多時光被迫在家，現在想由外出開趴取得最多，彌補疫情時候，很多人沒想到該對酒要有節制。

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