我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

11國聯手 瓦解總部位於俄國的駭客組織Lockbit

編譯中心／綜合20日電
Lockbit通過惡意軟體加密受害人的數據來勒贖贖金，在全球有逾2000受害公司或機構，包括波音公司、英國皇家郵政等都曾遭其毒手。(路透)
Lockbit通過惡意軟體加密受害人的數據來勒贖贖金，在全球有逾2000受害公司或機構，包括波音公司、英國皇家郵政等都曾遭其毒手。(路透)

成員包括英國國家打擊犯罪調查局(NCA)和美國聯邦調查局(FBI)在內的國際執法機構聯盟20日宣布，他們已成功摧毀全球最臭名昭著駭客組織Lockbit，並關閉了該組織用於勒贖軟體付款的網站。

Lockbit通過惡意軟體加密受害人的數據來勒贖贖金，在全球有逾2000受害公司或機構，包括波音公司、英國皇家郵政等都曾遭其毒手。

Lockbit自2019年開始運營，被美國官員稱為「全球頭號勒贖軟體威脅」。根據網路安全公司Palo Alto Networks數據，在去年全球近4000起勒贖網路攻擊中，涉及該組織的攻擊占23%。美國司法部指出，Lockbit在全球範圍內有超過2000個受害者，通過勒贖已經獲得逾1億2000萬美元贖金。

勒贖軟體集團Lockbit網站的一則貼文也提到，除英美兩國，其他來自法國、日本、瑞士、加拿大、澳洲、瑞典、荷蘭、芬蘭及德國的國際警察組織也參與行動，據信參與國多達11國。這個名叫「克羅諾斯行動」的跨國執法措施，查封了Lockbit及其附屬公司用於傳播勒贖軟體的1萬1000個網域，並成功破壞了Lockbit的基礎設施及其惡意軟體部署系統。

近幾個月來，Lockbit及其同夥對全球一些最大的組織進行駭客攻擊。Lockbit竊取敏感資料，威脅受害者若不支付贖金就將資料外洩，藉此牟利。

Lockbit於2020年被發現，當時在俄語網路犯罪論壇上發現其同名惡意軟體，一些安全分析師因此認為該集團總部位於俄羅斯

NCA發言人和美國司法部發言人證實，執法部門已經瓦解該駭客團夥，並表示行動「仍在進行中」。有報導指出，兩名Lockbit相關成員分別在波蘭和烏克蘭被捕，另外兩名疑似附屬機構人員在美國落網並被起訴。美國還宣布制裁兩名與該組織有關的俄羅斯公民。

另外，執法人員凍結超過200個與該組織有關的加密貨幣帳戶，同時發現超過1000個解密密鑰，相信有助於幫助Lockbit以往的受害機構找回被鎖定的數據。

美國網路安全公司Analyst1的首席安全策略師迪馬吉奧表示，Lockbit是「勒贖軟體組織中的沃爾瑪」，有著像企業一般的經營模式。某種程度上，Lockbit的成功就取決於其「附屬機構」，即志同道合的犯罪團夥。

駭客 司法部 俄羅斯

上一則

普亭：俄無意在太空部署核武 僅發展出與美相當能力

下一則

65歲以上美國人 平均1/4每年至少跌倒1次

延伸閱讀

美國已警告盟友 彭博：俄國最快今年在太空部署核武

美國已警告盟友 彭博：俄國最快今年在太空部署核武
烏克蘭網紅遭AI盜臉宣揚中俄友好 本尊出面控訴

烏克蘭網紅遭AI盜臉宣揚中俄友好 本尊出面控訴
通敵為烏軍募資 俄逮捕美俄雙重國籍女芭蕾舞者

通敵為烏軍募資 俄逮捕美俄雙重國籍女芭蕾舞者
駭客用ChatGPT強化網攻 微軟點名俄羅斯北韓伊朗

駭客用ChatGPT強化網攻 微軟點名俄羅斯北韓伊朗

熱門新聞

德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元