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距離地球100光年 銀河系新恆星系統 6行星環繞

記者張聲肇／綜合報導
天文學家發現，距地球100光年外的Coma Berenices銀河系星群裡，有一個恆星系統，六顆行星同步運行，完全不受外界影響，宛如演奏中的宇宙交響樂。(路透)
天文學家發現，距地球100光年外的Coma Berenices銀河系星群裡，有一個恆星系統，六顆行星同步運行，完全不受外界影響，宛如演奏中的宇宙交響樂。(路透)

天文學家發現，距地球100光年(1光年約等於5.8兆哩)外的Coma Berenices銀河系星群裡，有一個恆星系統，六顆行星同步運行，完全不受外界影響，宛如演奏中的宇宙交響樂

這項最新發現可幫助人類了解銀河系中各恆星系統誕生過程。上述六行星同步運行星系，數十億年前形成以後就完美運轉，毫不受外力干擾。

此一發現，是國家航空暨太空總署(NASA)和歐洲太空總署系外行星特性探測衛星(CHaracterising ExOPlanets Satellite)合作觀測的成果。

這六顆行星都不在恆星的「可居住範圍」內，也就是說，上面有任何生物存在的可能性幾乎為零。國際團隊成員之一的日內瓦大學科學家婁勒(Adrien Leleu)說，「我們找到了可供比較的絕佳目標。」

這顆命名為HD 110067的恆星周圍，可能還有更多行星。已發現的六顆約為地球的兩到三倍大，不過密度類似我們太陽系的超大氣團，繞行恆星運轉一周9到54天，等於金星到太陽或更近的距離，溫度爆表。

科學家研判，這些行星的內核可能是岩石、金屬或冰塊，被層層氫氣緊緊包著，至於各自的大氣層有何內涵，尚待進一步研究。

科學家說，此一恆星系與眾不同之處是，六顆行星全部都極其完美的同步運行，報告另一作者、卡納利群島天文物理研究所研究員帕爾(Enric Palle)形容為「精確、很有秩序」的和諧共鳴。

離恆星最近的行星每繞行恆星三圈，隔壁第二近的行星剛好繞完兩圈，第二和第三顆之間的遶行速度也一樣，第三和第四顆之間亦然。

最外頭兩顆繞行一周各為41天和54.7天，亦即第五顆繞行四圈，第六顆剛好完成三圈。最裡面那顆繞行六圈，最外頭那顆恰好完成一圈。

帕爾說，天文學家已知同步運行恆星系約有四、五十個，不過，沒有一個像HD 110067有那麼多顆同步運行的行星或那麼亮的恆星。

太空 交響樂 NASA

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