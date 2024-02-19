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熱泵乾衣機節能50%…還能更節能？家電商：挑戰物理極限

記者顏伶如／綜合報導
熱泵乾衣機利用熱泵壓縮原理以低溫運作帶走濕氣，比傳統式烘衣機節能50%。(美聯社)
熱泵乾衣機利用熱泵壓縮原理以低溫運作帶走濕氣，比傳統式烘衣機節能50%。(美聯社)

華爾街日報報導，瓦斯爐、洗碗機、烘衣機等愈來愈多家電用品，如今成為節能目標的新戰場。製造商說，節能規定幾乎是在挑戰物理極限，另一派人士則說，追求節能目標的壓力有助於刺激創新。

能源部要求家電製造商必須符合定期檢討並且日趨嚴格的節能標準，日前因此引發的瓦斯爐爭議。某些製造商要求政府做出改變。

家電產業團體說，現在市面上的家電產品比幾十年前的舊款商品節能效果更佳，某些產品如果還要變得更加節能，恐將影響運作效果。廠商希望科技演進帶動政府標準的調整，而不是政府制定時間表規定科技提升。惠而浦(Whirlpool)便說，微波爐若要繼續省電只能移除時鐘功能。

談到新買的熱泵乾衣機(heat-pump dryer)，住在佛羅里達州北部的消費者潔西卡‧羅米爾(Jessica Romer)說，拿取衣服時碰觸手感冰涼，帶有濕潤，但幾秒鐘之內就乾了。她說：「感覺不一樣，有點奇怪，不過確實管用。」

熱泵乾衣機並未使用電力或天然氣加熱，利用熱泵壓縮原理以低溫運作帶走濕氣，比傳統式烘衣機節能50%，衣服烘好沒有熱感。

熱泵乾衣機利用熱泵壓縮原理以低溫運作帶走濕氣，比傳統式烘衣機節能50%。(美聯社...
熱泵乾衣機利用熱泵壓縮原理以低溫運作帶走濕氣，比傳統式烘衣機節能50%。(美聯社)

家電用品製造商協會(AHAM)政策長麥斯納(Kevin Messner)去年在國會聽證會上說，必須認清物理原則的事實，要有某個份量的能源與水，才能讓家電產品為食物保冰，清洗並烘乾衣服或碗盤。

家電器具能效標準意識計畫(ASAP)執行主任狄拉斯基(Andrew deLaski)則說，政府施壓是必要的，才能讓創新突破不斷出現。他說，政府頒布新標準時，製造商與工程團隊就有研發更佳節能效果的誘因，以便滿足市場需求。

許多節能新規將於未來三年至六年之間上路，家電器具能效標準意識計畫估計，一般家庭的每年水電費平均將可降低120元，30年之間可望避免2億7000萬噸碳排放量進入大氣層，大約等同3400萬戶家庭一年能源消耗總量。

華爾街 能源部 低溫

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