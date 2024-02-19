國防部報告：白宮醫務室開藥免處方 芬太尼等藥物隨要隨給

共和黨聯邦眾議員傑克遜被控在白宮醫務室期間，給藥不必處方箋，濫開靜定劑及刺激品。(美聯社)

備受等待的國防部督察長報告指出，白宮 醫療團隊濫開鎮定劑及刺激品，開立強力藥物如芬太尼但未能建檔，提供醫療給包括不夠格的白宮幕療及承包商恐達數百人，還觸犯其他聯邦法規；報告及前幕僚指出，很多問題根源要追溯到前總統川普 的個人醫師、現任共和黨聯邦眾議員的傑克遜(Ronny Jackson)。

華盛頓郵報18日報導，川普的前助理紐曼(Omarosa Manigault Newman)2017年扭傷腳踝，去找白宮醫務室(White House Medical Unit)，結果她很快發現，醫務室根本不理標準醫療流程，「從藥瓶裡拿出來，什麼都給，不必處方箋」；後來她把此事寫在回憶錄裡。

不守法規做法 已是公開祕密

白宮醫務室是軍方經營的診所，保證提供免費、隨要隨有的醫療給高級官員。紐曼說，醫務室提供的醫療如此大方，是許多高官當中公開的祕密。如今，五角大廈已證實紐曼說法的許多面向。但1月公布的督察長報告中，把很多不守法規的做法，歸咎給前白宮醫療團隊。

國防部督察長報告引發公眾矚目。華盛頓郵報表示，經調查官方文件、訪談前白宮幕僚及醫務室人員後發現，白宮醫務室的毛病比國防部最新報告的還嚴重。

四名前醫務室成員證實，在川普及歐巴馬 兩位總統治下，白宮醫務室不必妥善處方，就把鎮靜劑如「唑吡坦」(Ambien)、刺激品如「普衛醒錠」(Provigil)給人，還有提供補充性質的醫療設備及成像，供應給不符資格的幕僚；在電子醫療紀錄裡使用化名，以掩飾病人的身分；有些案例當中，接受免費醫療的人資格並不夠。

共和黨聯邦眾議員的傑克遜(右)被控在白宮醫務室期間，給藥不必處方箋，濫開靜定劑及刺激品。傑克遜曾任前總統歐巴馬(左)政府時期的醫務室主任。(美聯社資料照片)

歐巴馬政府醫療室主任傑克遜 被指是惡習濫觴

前幕僚人員表示，醫務室這些做法，都是急診科醫師傑克遜打造成風氣的；他在歐巴馬時代當醫務室主任，隨著擔任川普的個人醫師，繼續把持醫務室，總共在白宮待了近14年。

傑克遜目前是共和黨聯邦眾議員。吹哨人2018年向國會報告，傑克遜靠著與兩位總統的親近關係，不必妥善程序也廣施醫療及藥物，擴大影響力，博得綽號如「糖果老哥」、「貼心好醫師」。

傑克遜自述，他擔任數十名官員的個人醫師，只要有需求，就供應一切藥物給他們。

共和黨聯邦眾議員的傑克遜(右)被控在白宮醫務室期間，給藥不必處方箋，濫開靜定劑及刺激品。傑克遜曾任前總統川普(左)的個人醫生。(美聯社資料照片)

傑克遜在2022年回憶錄「謹守界線」(Holding the Line，暫譯)寫道，「那些是很成熟、臨櫃且藥店人員就可販賣的藥，我們動用時，比世上任何人做得都更好。結果便是大家對我以及我的團隊都很滿意」。

他在書中寫到，自己的醫術讓他取得歐巴馬及川普兩位總統的賞識；整個醫務室在白宮官僚體系裡有特殊地位，自己能提供的，遠比白宮人員以往碰到的任何醫師都要多，所以他們要他就近待命。