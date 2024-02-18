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台裔導演紀錄短片 送「奶奶跟外婆」進奧斯卡

記者劉子為／洛杉磯報導
台灣裔導演王湘聖的紀錄短片「奶奶跟外婆」上線Disney+。(記者劉子為／攝影)
台灣裔導演王湘聖的紀錄短片「奶奶跟外婆」上線Disney+。(記者劉子為／攝影)

台裔導演王湘聖(Sean Wang)的紀錄短片「奶奶跟外婆」在提名奧斯卡後，2月9日在串流平台Disney+上線。9日是農曆除夕夜，Disney+攜手媽媽夜市(MAMA's NIGHTMARKET)為該短片舉辦首映禮兼農曆新年派對，王湘聖和影片拍攝的奶奶和外婆齊聚洛杉磯，一同觀影並喜迎新春到來。

導演王湘聖的父母和外婆都來自台灣，在這一紀錄片中，他將鏡頭對準了90多歲的奶奶易揚輝和80多歲的外婆張麗華，展現二位老人的日常、深厚友情、和對孫子王湘聖的愛。影片用幽默且充滿創意的鏡頭語言捕捉奶奶與外婆的生命力，她們通過跳舞、扳手腕、放屁等行為感受生活也發洩悲傷，並表達對交織著歡樂和痛苦的生活的沉思。 這不僅是導演王湘聖獻給其奶奶和外婆的家庭情書，也在溫情地告示廣大觀眾，變老不一定是悲傷的。

「奶奶跟外婆」的首映禮派對在好萊塢的NYA Studio舉辦，因為當天是除夕，不少賓客穿著有節日氛圍的衣服。派對現場又有媽媽夜市提供的各式各樣中華美食，還可以打麻將、書法寫吉祥話等充滿年味的活動。王湘聖的奶奶與外婆都從北加趕到洛杉磯，引來不少喜愛該片的觀眾與他們合影。

首映禮當天是農曆除夕，現場張燈結綵，十分熱鬧。(記者劉子為／攝影)
首映禮當天是農曆除夕，現場張燈結綵，十分熱鬧。(記者劉子為／攝影)

「奶奶跟外婆」全場16分鐘，對話以普通話為主，在首映禮當天也上線了Disney+，被收錄在Disney+短紀錄片系列「People&Places」。「People&Places」並非Disney+的新項目，早在20世紀50年代，迪士尼就開放了該紀錄短片系列並屢獲殊榮。該系列將匯集新晉和知名電影製作人，講述來自世界各地的非凡人物和真實故事，展現迪士尼精神。「奶奶跟外婆」是迪士尼重新啟動「People&Places」系列的首作。

迪士尼品牌電視原創紀錄片副總裁Marjon Javadi 表示，「奶奶跟外婆」體現了迪士尼講故事傳統的精髓，具有深刻的情感影響和對家庭的關注，他說，「在我們慶祝華特迪士尼公司成立100周年之際，王湘聖通過他的奶奶和外婆的美好關係提醒我們，我們可以在任何年齡段的每一天發現魔法。」

「奶奶跟外婆」入圍了24年奧斯卡電影節的「最佳紀錄短片」單元，奧斯卡頒獎典禮將於3月10日進行。

迪士尼 Disney 奧斯卡

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