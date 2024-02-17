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AI深偽再進化 選舉干擾陰影隨行

編譯盧炯燊／綜合16日電
今年適逢美國大選年，AI生成的深偽產品將如何影響選民投票，各方關注。(美聯社)
今年適逢美國大選年，AI生成的深偽產品將如何影響選民投票，各方關注。(美聯社)

華爾街日報報導，人工智慧(AI)深偽技術的爆炸式增長，使得在網路詐騙比以往任何時候都變得更容易， 適值2024美國總統大選年，如何監管欺騙性內容正面對前所未有的考驗。

由於生成人工智慧的最新進展，幾乎任何人都可以創建愈來愈令人信以為真，但實際是虛假的圖像、音訊、視頻、虛構的社媒用戶乃至機器人。選民遇到AI驅動的謊言，讓他們感到困惑。

報導指出，不僅是美國，2024也是全球各國選舉之年，約70個國家將在今年舉行大選，涉及世界約40億人，近總人口的一半；今年1月新罕布夏州初選前幾天，近3萬選民收到「總統拜登」的電話，要求不要投票，結果證實是AI生成的音頻。

在AI假信息氾濫的同時，社群媒體公司也力圖避免捲入美國政治的棘手內容問題，但不少平台也強調，希望能尊重言論自由。

儘管AI製造商及社媒平台經常制定政策，禁止以欺騙性方式使用AI或誤導人們如何投票，但這些公司能否很好執行這些規定仍難以確定。

OpenAI聲稱已禁止使用其工具來做政治競選；Meta也表示，今年選舉期間推行的計畫與往年基本一致，例如禁止在11月大選前的最後一個星期，投放新的政治廣告；對於用AI創建出來的圖像，Meta會標記說明。

社媒巨頭一直在努力解決涉及政治內容的問題，2020年的選舉，它們全力維護政治言論，部分原因是為了回應2016年有關俄羅斯干預美國大選的報導。

不過也有研究選舉的專家質疑，AI深偽造假到底可影響多少選票？例如在美國，其實大多數人早已決定投票給誰，絕不因其他人三言兩語而改變。然而，AI生成的假貨會以不同的方式出現，讓事情變得更加混亂，甚至讓人將真實的圖像和音頻也當作假貨。

面對今年選舉，聯邦當局表示正處於高度戒備狀態，但迄今為止尚未發現有外國重大的干預行動。

五角大廈新任網路司令部司令暨國安局局長郝格(Timothy Haugh)強調，首先要務是確保今年總統選舉不受外部干擾。而剛卸任的中曾根(Paul Nakasone)也誓言，2024年大選將是迄今為止最安全的選舉，絕不受外國干涉。

AI 投票 人工智慧

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