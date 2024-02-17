前副國安顧問與學者聯名投書 剖北京併吞台灣後果

白宮前副國安顧問博明。(路透)

川普時代的白宮副國家安全顧問博明 (Matthew Pottinger)與學者聯名投書期刊外交事務，闡述北京奪取台灣之後的地緣政治發展，指北京不會只是併吞台灣，還會擴大軍力投射至太平洋、印度 洋甚至大西洋，日本 首當其衝；此外，當美國的安全保證失靈，各國會競相發展核武以求自保。

博明、美國海軍軍事學院中國海事研究所教授艾立信（Andrew Erickson）與萊斯大學（Rice University）貝克公共政策研究所研究員柯林斯（Gabriel Collins）共同以「台灣災難－若中國奪取該島，美國和全球會失去什麼」為題撰文，描述北京併吞台灣之後，全球局勢可能的演變。

「習近平用台灣來對全球做壓力測試」

這篇文章指出，華府和盟友在未來十年內面臨諸多潛在的地緣政治災難，以中國併吞或侵略台灣為甚；一個美國官員描述，這將會是一場對美國來說極為重大的災難。

文章從民主、安全與經濟來分析，把台灣比喻成冷戰時期的西柏林，指中國國家主席習近平用台灣來對全球做壓力測試；文章引述美軍遠東總司令麥克阿瑟(Douglas MacArthur)在1950年的評估，凸顯台灣的地理位置如不沉的航空母艦，曾是遏止日本南向侵略的門戶，又可牽制共產黨軍隊。

為求自保 各國競相發展核武

文章指出，如今的台灣既是高度自由的民主政體，更是先進晶片的生產地，打擊台灣不僅會造成民主衰落、全球經濟衰退，更會讓美國的印太盟友對美國的安全保證失去信心，開始競相發展核武。

文章指出，當北京併吞台灣，國際秩序就會大亂；中方和俄國一樣，不會止步於台灣，將擴大與鄰國的衝突；若台灣落入北京之手，第一島鏈斷裂，日本的防衛地位被弱化，變得極度不安全；接著，習近平可以台灣為跳板，將軍力投射至太平洋、印度洋，甚至大西洋。

此外，文章提到美國的國際信用問題，若美國在亞洲失去力量，讓中國獨大，就意味著美國對亞洲盟友的安全保證失靈，可能導致各國競相發展核武以求自保。

文章分析，日本擁有核燃料加工廠與可能是全球最大的鈽庫存，有機會最快發展核武，南韓在民用核子技術的基礎上，幾年內就可以跟上，接下來中國、俄羅斯都可能擴大現有核武庫；若印度擴大核儲備，主要對手巴基斯坦也會設法跟進，最終導致亞洲的核擴散，並蔓延到中東，最終導致全球的核彈頭數量大幅增加。

此外，若中國併吞台灣，將導致美國失去投資亞洲的機會，嚴重戕害美國經濟，最壞的狀況是，美國會失去中國以外，在亞洲的九大貿易夥伴；北京還會在亞洲區域推動去美元化。