偕家人參加堪薩斯遊行 西裔知名DJ成槍下亡魂

堪薩斯城聯合車站前槍案，西裔社區知名DJ麗莎G遭流彈射中死亡。(取自Latin Groove News臉書)

職業美式足球 聯盟(NFL)堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)贏得「超級盃 」(Super Bowl)後，14日舉行封王遊行，當天下午卻爆出槍手掃射群眾，目前已知造成1人死亡、22人受傷，傷者包括九名兒童；警方和電台KKFI-FM證實，死者為當地西裔社區知名的音樂節目主持人麗莎‧羅培茲-加爾萬(Lisa Lopez-Galvan)。

美聯社報導，麗莎與丈夫、兒子參加堪薩斯城聯合車站(Union Station)外的遊行，卻不幸被流彈奪去性命。友人拉米雷斯(Martha Ramirez)受訪表示，麗莎是一個外向的人，也是位虔誠的天主教徒、熱愛家庭，隨時準備幫助任何人；她也是該地區為數不多的西裔DJ之一，藝名「Lisa G」。

另位友人伊蘇列塔(Rosa Izurieta)也說麗莎擁有一顆非常奉獻且無私的心，是那種會幫任何人擋子彈的人，「我們還在試圖弄清楚事情過程，但有些人認為她可能是跳到其他人面前，為了拯救他們生命。」電台KKFI在臉書頁面上發表聲明確認麗莎去世，他們「抱著真誠的悲傷、極其沉重又破碎的心」。

麗莎與堪薩斯城有著深厚淵源，兩位友人說她的父親在80年代創立了該市第一個墨西哥 流浪樂隊「Mariachi Mexico」，其家族在西裔社區中享有盛譽且活躍。麗莎的兄弟貝托·羅培茲(Beto Lopez) 是瓜達盧佩中心(Guadalupe Centers)的執行長，該中心為西裔社區提供社區服務並營運特許學校。貝托15日受訪表示，這是又一個例子：一個真正充滿愛心、有血有肉的人，被毫無意義的行為悲慘地奪走生命；麗莎的親友正計畫組織守夜或紀念活動以悼念她。