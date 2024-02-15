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特檢報告公布後 拜登支持率34% 川普37% 差距縮小

編譯陳韻涵／綜合14日電
路透民調結果顯示川普的支持率37%，拜登則為34%，兩人差距縮小。（路透）
路透民調結果顯示川普的支持率37%，拜登則為34%，兩人差距縮小。（路透）

特別檢察官許景(Robert Hur)對拜登總統處理機密文件不起訴的報告引發爭議後，路透與艾普索斯(Reuters/Ipsos)針對拜登今年大選時，可能再度對上老對手、前總統川普進行民調，結果顯示兩人的支持率旗鼓相當。

路透在9日到12日進行的民調中，透過網路訪查1237名成年民眾，結果顯示川普的支持率37%，拜登則為34%，誤差區間為正負2.9個百分點。

另有10%受訪者表示會支持其他的參選人，12%說他們不會投票，8%的人拒絕回應。

這項民調進行時間，正好在許景針對拜登2017年卸任副總統後，涉嫌不當處理機密文件的報告公開後。許景稱拜登為「記性差的老人」，不予起訴。

拜登與川普在此次民調中的支持率差距縮小，川普在1月民調中領先6個百分點。

川普未獲得搖擺選民支持的原因是他面臨四項刑事告訴和數十項指控，但他宣稱完全清白，並指聯邦政府未起訴拜登，證明司法體制協助破壞他的總統競選活動。

民調顯示，拜登陣營針對川普官司纏身的策略效果有限；受訪的25%共和黨選民和約半數獨立選民表示，若川普被大陪審團認定犯下重罪，屆時可能不會投給他。

然而，全國性的民調並未能顯現選舉人團(electoral college)的投票狀況，選舉人團的投票結果才能在11月真正決定下屆白宮主人是誰。

另有53%受訪者(其中29%為民主黨人)覺得，拜登「因為是現任總統，而獲得聯邦檢察官的特別禮遇」，因而不會因為曾經不當處理機密文件而被起訴。

46%的受訪者認為，許景對拜登的評論過於嚴厲，儘管正式起訴81歲的拜登很困難。

許景的報告凸顯拜登爭取連任的致命弱點，78%的受訪者認為拜登太老，無法勝任總統職務，其中包括71%的民主黨。

77歲的川普則面對較少選民質疑他的年齡，相較之下只有53%受訪者認為他太老。

拜登 川普 民調

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