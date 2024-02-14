CPI上揚超預期 3大指數狂跌 Fed降息將不確定

一名消費者在華府的Costco排隊結帳。1月消費者物價指數上漲超過預期，衝擊美國股市。（歐新社）

由於居高不下的房屋價格給消費者帶來壓力，1月通膨率超出預期；勞工部 勞工統計局13日公布報告指出，1月消費者物價指數(CPI)上漲0.3%。以12個月為基礎計算，上揚3.1%，高於華爾街預期的2.9%，也可能影響聯邦準備理事會(Fed)降息 的時間表，衝擊美國股市，三大指數皆狂跌。

道瓊工業指數13日收盤重挫524.63點，以3萬8272.75點收盤；史坦普指數大跌68.67點，收在4953.17點；那斯達克指數劇跌286.95點，以1萬5655.60點作收。

「道瓊」調查的經濟學家之前預計月增率為0.2%，年增率為2.9%；剔除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI上漲0.4%，較去年同期上漲3.9%。也都高於預期的0.3%和3.7%。

約占CPI權重三分之一的房屋價格是推升漲幅的主要原因，該類別指數本月上漲0.6%，占整體漲幅的三分之二以上；以12個月基礎計算，住房價格上揚6%。

食品價格也走高，本月上漲0.4%。但被下降0.9%的能源價格抵消了部分升幅，主要是由於汽油價格下跌3.3%。

除了住房成本上漲之外，其他通膨指標好壞參半。二手車價格下降3.4%，服裝成本下降0.7%，醫療商品價格下降0.6%。電力成本上漲1.2%，機票價格上漲1.4%；在雜貨方面，火腿價格下跌3.1%，雞蛋價格上漲3.4%。

聯準會 官員一直希望在2024年放鬆貨幣政策。雖然金融市場預期大幅降息，但政策制訂者始終謹慎，讓數據成為參考依據而非預設的期望。

聯準會官員相信通膨將回落至2%的年度目標，這在很大程度上是因為認為房屋價格將在今年放緩；對於聯準會來說，1月回升的通膨可能會帶來問題。

不過總體而言，即使通膨年率仍遠高於聯準會2%的目標，但數據仍令人鼓舞，只是由於住房成本高於預期，核心通膨變得更加頑固。

最近幾天，包括主席鮑爾在內的聯準會官員表示，美國經濟整體強勁，使聯準會有更多時間處理數據，因此不必擔心高利率會抑制經濟成長。

根據芝加哥商品交易所(CME)數據，CPI發布前的市場定價顯示傾向於5月首次降息，年底前可能總共降息5個百分點；但多名聯準會官員認為更可能只降息兩到三次。