玫瑰傳愛「不環保」 環團揭1原因：可以改送向日葵

空運玫瑰的碳排放量相當大，環保人士呼籲，情人節別送玫瑰，改送向日葵等更環保的花卉。(歐新社)

玫瑰是全球最受歡迎的切花，也是婚禮、情人節等各種浪漫場合的經典選擇，然而專家指出，玫瑰的碳排放量相當大，因為玫瑰通常在採摘不久後從哥倫比亞、厄瓜多以飛機運載進口來美，以防止枯萎；為此環保人士呼籲國人，情人節別送玫瑰花，改送向日葵等更環保的花卉。

情人節前，每日有30架次貨機從哥倫比亞飛往邁阿密，另有差不多數量的貨機來自厄瓜多，這相當於在不到一個月內運送近1萬5000噸鮮花，對環境造成巨大影響。

根據聯邦環境保護署(EPA)的資訊，運輸是美國最大的溫室氣體排放來源，僅運輸就已占全國排放量的28%。

據估計去年情人節前三周，運送花卉的航班消耗約1億1400萬公升的燃料，排放約36萬公噸的二氧化碳到大氣中。

數十年前，美國試圖透過給予哥倫比亞以玫瑰(而非古柯鹼原料)進入美國市場的方式抑制古柯鹼貿易，因此美國的鮮花從本土種植轉變為從南美進口。

華盛頓郵報 報導，去年僅哥倫比亞就向美國運送了40多億朵花。

據估計，今年情人節美國民眾僅用在花卉的花費就將高達26億元，2023年，為情人節購買的鮮花中有2億5000萬朵花是玫瑰切花。

玫瑰價格從8月的每打8元漲到情人節前後的每打23元，而情人節銷售占哥倫比亞玫瑰農年收入的五分之一以上。

當玫瑰產業轉移到外國土地時，美國花農則轉向不同的花卉作物。

國內農民大多種植向日葵、大麗花、百日菊、金魚草等特色花卉，這些花種較脆弱，不適合長途運輸。

環保人士呼籲民眾購買這些國產花卉，因為這些花卉透過飛機運輸的可能性遠低於玫瑰。

向日葵被推薦作為表達浪漫的極佳選擇，儘管先前一直不被當作送花的選項，因為向日葵容易種植，不需要像玫瑰般悉心照護，但由於生長在美國的土地上，因此遠比玫瑰環保。