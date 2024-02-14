我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

玫瑰傳愛「不環保」 環團揭1原因：可以改送向日葵

編譯徐薏茹／綜合13日電
空運玫瑰的碳排放量相當大，環保人士呼籲，情人節別送玫瑰，改送向日葵等更環保的花卉。(歐新社)
空運玫瑰的碳排放量相當大，環保人士呼籲，情人節別送玫瑰，改送向日葵等更環保的花卉。(歐新社)

玫瑰是全球最受歡迎的切花，也是婚禮、情人節等各種浪漫場合的經典選擇，然而專家指出，玫瑰的碳排放量相當大，因為玫瑰通常在採摘不久後從哥倫比亞、厄瓜多以飛機運載進口來美，以防止枯萎；為此環保人士呼籲國人，情人節別送玫瑰花，改送向日葵等更環保的花卉。

情人節前，每日有30架次貨機從哥倫比亞飛往邁阿密，另有差不多數量的貨機來自厄瓜多，這相當於在不到一個月內運送近1萬5000噸鮮花，對環境造成巨大影響。

根據聯邦環境保護署(EPA)的資訊，運輸是美國最大的溫室氣體排放來源，僅運輸就已占全國排放量的28%。

據估計去年情人節前三周，運送花卉的航班消耗約1億1400萬公升的燃料，排放約36萬公噸的二氧化碳到大氣中。

數十年前，美國試圖透過給予哥倫比亞以玫瑰(而非古柯鹼原料)進入美國市場的方式抑制古柯鹼貿易，因此美國的鮮花從本土種植轉變為從南美進口。

華盛頓郵報報導，去年僅哥倫比亞就向美國運送了40多億朵花。

據估計，今年情人節美國民眾僅用在花卉的花費就將高達26億元，2023年，為情人節購買的鮮花中有2億5000萬朵花是玫瑰切花。

玫瑰價格從8月的每打8元漲到情人節前後的每打23元，而情人節銷售占哥倫比亞玫瑰農年收入的五分之一以上。

當玫瑰產業轉移到外國土地時，美國花農則轉向不同的花卉作物。

國內農民大多種植向日葵、大麗花、百日菊、金魚草等特色花卉，這些花種較脆弱，不適合長途運輸。

環保人士呼籲民眾購買這些國產花卉，因為這些花卉透過飛機運輸的可能性遠低於玫瑰。

向日葵被推薦作為表達浪漫的極佳選擇，儘管先前一直不被當作送花的選項，因為向日葵容易種植，不需要像玫瑰般悉心照護，但由於生長在美國的土地上，因此遠比玫瑰環保。

華盛頓郵報

上一則

國會暴亂案 川普提豁免 大法官促特檢1周內回應

下一則

距今4500年前…人類「最早接吻」 源自美索不達米亞

延伸閱讀

情人節搶商機 費城小店家各種促銷出籠

情人節搶商機 費城小店家各種促銷出籠
情人節恰逢正月初五 Oceania 海晏坊推特別套餐

情人節恰逢正月初五 Oceania 海晏坊推特別套餐
超級盃／酋長情人節辦封王遊行 拜會白宮泰勒絲有望隨行

超級盃／酋長情人節辦封王遊行 拜會白宮泰勒絲有望隨行
這就是愛情 Jo Malone風格玫瑰 新年綻放

這就是愛情 Jo Malone風格玫瑰 新年綻放

熱門新聞

今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54
圖為川普2021年1月6日在白宮楕圓辦公室。(美聯社)

僅適用科州？川普選票除名案 最高院可能「3裁定」

2024-02-07 21:51

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事